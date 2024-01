Así se mueve en la Corte el proceso para lograr la elección de la nueva Fiscal

Aunque la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia no logró el jueves la mayoría en las tres rondas de votación de las ternadas por el presidente Gustavo Petro para llegar a la cabeza de la Fiscalía General de la nación, ese proceso no está paralizado.



Fuentes oficiales señalaron que, aunque la votación formal quedó prevista para el próximo 8 de febrero, entre tanto algunos de los magistrados examinarán en jornadas individuales las hojas de vida de las ternadas a ocupar el cargo del saliente fiscal Francisco Barbosa Delgado y escucharán sus propuestas para el organismo investigador.

Este tipo de reuniones no son extrañas y de hecho es común que en este tipo de procesos ante la Corte, que los candidatos pidan cita a los magistrados para entregar sus propuestas y responder las inquietudes de los togados, o que los mismos togados las llamen para escucharlos ante cualquier duda.



Fuentes cercanas al proceso señalaron que al menos dos de las ternadas Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo tenían para ayer agendadas citas con algunos de los magistrados. Esos encuentros podrían dar nuevos elementos de juicio para que los magistrados tengan en cuenta durante la siguiente ronda de votación oficial en Sala Plena.



Precisamente ya el anterior presidente de la Corte, el magistrado Fernando Castillo Cadena, en diálogo con este diario, había señalado que al tribunal habían llegado dos nuevos magistrados y que estos necesitaban conocer más profundamente a las ternadas y sus propuestas.

De izq. a der. las ternadas a la Fiscalía: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo Garzón. Foto: Archivo particular

Se trataba de los magistrados Fernando Augusto Jiménez Valderrama (Sala de Casación Civil, Agraria y Rural) y Gerardo Barbosa Castillo (Sala de Casación Penal), de quienes el magistrado Castillo Cadena señaló que “no les había dado el tiempo para que conocieran las hojas de vida de las ternadas”.



Varios juristas consultados por EL TIEMPO indicaron que estas sesiones resultan ser naturales dentro del proceso, pero en este caso, dada la sensibilidad del tema, debería estar antecedido por la publicación de la bitácora de los encuentros, para que la ciudadanía conozca la agenda pública de las reuniones.



Carlos Alberto Zambrano, exconsejero de Estado, manifestó: “siempre suceden estas reuniones y es normal, porque permite tener algo de conocimiento personal de los candidatos, cosa que no se logra con la presentación en Sala Plena”.

Sede de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Justicia

Para Gonzalo Ramírez Cleves, abogado constitucional, este tipo de encuentros se ha vuelto tradicionales, no solo con la elección de fiscales, sino todos aquellos que elige la Corte Suprema. “Eso no está reglamentado, pero es algo que se ha vuelto normal en este tipo de procesos y lo ideal es que reciban a todos por igual”.



De no lograrse la mayoría por alguna de las ternadas en la próxima votación de la Sala Plena, la Corte lo volvería intentar en la primera Sala del mes de marzo y entre tanto se logre la elección de la nueva fiscal, en el cargo estaría como encargada la hoy vicefiscal general Martha Yaneth Mancera.

Redacción Justicia:

En X: @JusticiaET

