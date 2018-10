Relator no descalificó trabajo de la Corte: presidente de Sala Penal

La Corte Suprema de Justicia habló sobre la carta que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, le envió al canciller Carlos Holmes.



En este documento, el relator hace varias preguntas frente al proceso que se sigue contra el expresidente y senador Álvaro Uribe y el representante Álvaro Hernán Prada por presunta manipulación de testigos.

El presidente de la Sala Penal de la Corte, Luis Antonio Hernández, aseguró que "el relator no ha hecho ninguna descalificación del trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia".



Según Hernández, en la carta el relator no está cuestionando a la Corte por una violación del debido proceso en el caso de Uribe y Prada, sino que está haciendo una serie de preguntas que deben ser respondidas, y que parten de la demanda que el expresidente presentó ante esa instancia internacional por el proceso que se le sigue en su contra.



"El relator, como corresponde cuando recibe una demanda, le envió vía diplomática al Estado colombiano preguntas sobre el trámite de ese proceso", dijo Hernández.

"La Corte dará las explicaciones que solicitó la Cancillería a la Corte Suprema de Justicia, para que responda oficialmente el pedido del relator de la ONU". Esa respuestas se le enviarán en el transcurso de las próximas dos semanas.



El magistrado también dijo que "la Corte celebra que un organismo internacional haga esas preguntas, que se puedan dar las explicaciones a las que haya lugar, y que quede claro que no hemos cometido ninguna arbitrariedad", afirmó el magistrado Hernández.



El cuestionario del relator, que debe ser respondido vía diplomática, pregunta por el estado de los procesos y las medidas adoptadas para garantizar la independencia e imparcialidad de la Corte en el caso de Uribe y Prada. También pregunta si se le informó a tiempo a la defensa del expresidente sobre los procesos en su contra, y las instancias que los llevan.



Según Hernández, "el relator habla de lo que se dijo en la demanda, y asegura que si lo que dice la demanda es cierto, podrían sugerirse ciertas violaciones de derechos, así que hace un cuestionario para que se le responda".



El magistrado dijo que por el momento en el que se encuentra la demanda en ese Comité de la ONU, "el relator, no puede hacer ningún juicio sobre los argumentos de la misma".

Responden a cuestionamientos de magistrados de la Corte sobre Uribe

Congresistas del Centro Democrático, el partido de Uribe, salieron a cuestionar las declaraciones que dos magistrados de la Corte le dieron a Noticias Caracol.



En una entrevista, el magistrado José Luis Barceló y Luis Antonio Hernández aseguran que hay una estrategia para desprestigiar al alto tribunal con el fin de afectar la investigación que se sigue contra Uribe y Prada por manipulación de testigos.



El representante Edward Rodríguez dijo que a este país le ha hecho daño politizar la justicia y judicializar la política. “La justicia debe actuar a través de sus fallos y sentencias y no permitir que otras personas filtren información que les hace mucho daño a los procesos y a la política y máxime si esas filtraciones se dan en medio de una contienda electoral”, aseguró.



El senador José Obdulio Gaviria, dijo que lo ocurrido este fin de semana “contradice completamente” la filosofía de los tratadistas que dice que un juez solo debe hablar con sus fallos y sentencias.



Para él, no tiene presentación que aparezcan dos magistrados “violentos contra una persona, activistas políticos y haciendo acusaciones a los medios de comunicación”.

“Además llegan a un grado de cinismo o ingenuidad en la explicación de la chuzada, olvidando que la ordenaron en el momento más álgido de una campaña, justamente al jefe de la oposición”, agregó Gaviria.



“Uno no puede creer en que fosa pudimos caer, oyendo los dos magistrados”, indicó Gaviria



Por su parte el senador Ciro Ramírez aseguró que los magistrados Barceló y Hernández “pelaron el cobre” en la entrevista y con ello “quedó demostrada su parcialidad y sesgo”.



Para el congresista, “una reforma estructural a la justicia es necesaria en Colombia”.



En el tema también intervino la exsenadora Claudia López (Alianza Verde). “Tengo todo el respeto por nuestros magistrados coincida o no con sus decisiones. Pero creo que insistir en el debate público con Uribe es una trampa para ellos. Su terreno es el derecho y su fortaleza su imparcialidad, no la TV y el debate. Ahí tienen más que perder que ganar”, escribió el Twitter.



