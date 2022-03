Al avalar la extradición hacia Honduras de Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del hijo del capo del narcotráfico Ramón Matta Ballesteros, socio de Pablo Escobar condenado a prisión perpetua en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia hizo una advertencia a la Presidencia por la falta de reciprocidad de ese país en materia de extradición.



Lo anterior porque, el 22 de agosto de 2019, la Corte de Suprema de Justicia de Honduras negó la extradición del excongresista conservador Alonso Rafael Acosta Osío, quien tiene una medida preventiva por ‘parapolítica’, y quien fue requerido por el Estado colombiano.



Corte advirtió a la Presidencia que "determine las posibles afectaciones al principio de reciprocidad y establezca, si a bien lo tiene, las consecuencias que el desconocimiento de podría acarrear"

En esa ocasión, la Corte de Honduras negó enviar a Colombia a Acosta Osío, colombo hondureño capturado en ese país en abril de 2019, bajo el argumento de que “no existe tratado bilateral de extradición y la aplicación del tratado de Montevideo de 1933 queda supeditada a la cooperación en entrega de información y no para el juzgamiento de connacionales”.



Por ello, entre otros argumentos, la defensa de Matta Waldurraga pedía a la Corte Suprema no acoger el pedido de extradición.



En documento conocido por EL TIEMPO, el alto tribunal dijo que si bien esto en efecto sucedió, no impide tramitar el pedido de Honduras y concederlo.



Según la Corte Suprema colombiana, contrario contrario a lo dicho por su homóloga de Honduras, “entre ese Estado y la República de Colombia se encuentra vigente el Convenio de Extradición, suscrito en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, aprobado en nuestra legislación interna mediante la Ley 74 de 1935, sin que exista objeción alguna respecto de su validez y eficacia, en atención a que el mismo viene aplicándose, por lo menos por parte de este país, sin ningún tipo de limitación”.



El alto tribunal dijo que la verificación del principio de reciprocidad, es un tema ajeno a la Corte ya que le compete al Gobierno que, cabe recordar es quien en últimas firma el traslado efectivo de una persona a otro país tras el aval de la Corte en materia de extradición.



En este sentido, la Corte le advirtió al presidente de la República, Iván Duque, para que “con base en la postura del país reclamante dentro del trámite de extradición de Alonso Rafael del Carmen Acosta Osio, determine las posibles afectaciones al principio de reciprocidad que rige las relaciones internacionales y establezca, si a bien lo tiene, las consecuencias que el eventual desconocimiento de esa prerrogativa podría acarrear para el presente trámite”.

El aval a la extradición de Juan Ramón Matta

Bajo estos parámetros, la Sala Penal avaló la extradición de Matta hijo, para que compareciera en un proceso en Honduras que se tramita en el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dentro del expediente 29-201.



La Sala Penal dio vía libre a la extradición al indicar que se cumplen todos los requisitos para ello pues los delitos por los que se le busca además de lavado de activos, que son concierto para delinquir y hurto agravado “son de naturaleza común, no política”.



Matta hijo es buscado, entre otros, porque adquirió un vehículo Porsche e invirtió en las sociedades Coquette S, Agropecuaria Centroamérica, Blindar de Centroamérica, la Empresa Generadora de Energía Hidroeléctrica Las Piedras, sin que las explicaciones sobre ello sean suficientes.



“Se logró constatar que el señor Juan Ramón Matta Waldurraga ha ocultado e impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza y propiedad de bienes adquiridos y sociedades constituidas por otras personas”, dice el expediente en su contra.

Se señala que son “adquisiciones e inversiones que son respaldadas con su patrimonio y por las cuales se ha constituido como fiador solidario a título personal y en su condición de socio de las sociedades mercantiles de las cuales es accionista, con el objetivo que se les otorguen créditos millonarios”.



El expediente agrega que Matta hijo, “de igual forma ha ofrecido bienes inmuebles de su propiedad para otorgar garantías de cumplimiento y mantenimiento de oferta para que estas sociedades pudieran participar en licitaciones con instituciones del Estado con el fin de obtener contratos de servicios”.



El expediente también señala que el “patrimonio del señor Juan Ramón Matta Waldurraga se origina de bienes que recibió de sus padres los señores Juan Ramón Matta Balleteros y Nancy Marlene Vásquez Martínez, quienes enfrentaron procesos judiciales en otros países y fueron condenados por actividades ilícitas”.

Y que desde 2007 se registran constituciones de sociedades mercantiles en las que si bien Matta hijo no figura como socio, “se encuentran relacionadas con el señor Juan Ramón Matta Waldurraga, relaciones que se han señalado en el presente informe y a través de las cuales se han producido actos de dominio sobre bienes inmuebles, obtenido créditos y suscrito contratos en el rubro de la seguridad privada”.



“De igual manera se constata que el señor Juan Ramon Matta Waldurraga actuando en su condición personal y como representante de Blindar De Centroamerica S.A. avaló líneas de crédito que en el año 2011 otorgó Banco Continental por un monto de once millones de lempiras a GSM Centroamerica S.A.”, dice el expediente.



