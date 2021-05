Corte absuelve a exgobernador de Caquetá Pablo Adriano Muñoz Parra

La Corte Suprema de Justicia absolvió, en una sentencia de primera instancia, al exgobernador de Caquetá, Pablo Adriano Muñoz Parra, quien había sido acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

(Lea también: Ratifican medidas cautelares a inmuebles que denunció ‘Olivo Saldaña’)

Los hechos investigados corresponden a la celebración del Convenio No. 109 del 22 de diciembre de 2003 con la entidad sin ánimo de lucro Junta Administradora Casa Hogar Los Colonos (ESAL), para la compra de dos inmuebles con dineros del departamento y cuyo objeto fue aunar esfuerzos para la protección del adulto mayor en el municipio de Belén de los Andaquíes (Caquetá).



La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema consideró que no se demostró la tipicidad de los delitos, esto porque en relación con el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, no se ajustaba a las respectivas etapas que consagra el art. 410 de Código Penal, o no tenían un impacto relevante sobre los principios de la contratación estatal.

(Le puede interesar: La extravagante vida del hoy capturado exgobernador Pablo Ardila)

Además, para el alto tribunal la Fiscalía no logró acreditar que Muñoz Parra hubiera actuado con conocimiento y voluntad de infringir la ley, pues para ello tenía que haberse probado que este sabía y quería (o, al menos, aceptaba), tramitar o celebrar un convenio sin cumplir con las exigencias esenciales legales de dichas etapas.



De otro lado, frente al delito imputado de peculado por apropiación a favor de terceros, la Sala de Primera Instancia precisó que ese delito guarda autonomía respecto del ilícito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pero el ente acusador, en su argumentación, fusionó el convenio entre la gobernación y la entidad sin ánimo de lucro, con el contrato de compraventa que posteriormente hizo esta última entidad.



Además, para sustentar la apropiación de bienes estatales, la Fiscalía, dijo la Corte, mezcló el aporte dado a la entidad sin ánimo de lucro con la forma como la casa-hogar invirtió dicha suma; es decir, con la adquisición de dos inmuebles.

(Además: Tribunal revisará si fallo que pidió proteger protesta se ha cumplido)

En cuanto fueron rechazados los argumentos de la Fiscalía para sostener la existencia de un peculado a partir del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, la Corte concluyó que ni la cualificación en el autor por sí sola, ni junto con la disponibilidad jurídica de los recursos, son suficientes para dar por acreditado que se cometió un peculado. Para el alto tribunal es necesario probar el núcleo esencial de la conducta, esto es, la efectiva apropiación de los recursos públicos.



En suma, para el alto tribunal la Fiscalía no logró desvirtuar la inocencia del procesado exgobernador de Caquetá, y lo declaró inocente. Esta decisión puede ser apelada.

justicia@eltiempo.com