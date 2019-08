Corte Suprema absuelve a exdirectivos de constructora del Space

La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia absolvió a Pablo Villegas Mesa, María Cecilia Posada Grisales y Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa, exdirectivos de la constructora Lérida, quienes habían sido condenados por homicidio culposo por la muerte de Juan Esteban Cantor Molina, tras el desplome del edificio Space en Medellín, el 12 de octubre del 2013.

La Corte tumbó la condena que había proferido un juez en su contra en el 2018, y aseguró que en su caso ya se extinguió la acción penal, pues indemnizaron integralmente a la familia de Cantor Molina, tal y como sucedió en otros dos procesos judiciales que tenían por las muertes de otras personas en el Space.



El desplome de la torre seis del Space, en la zona de El Poblado de Medellín, dejó 12 personas fallecidas, entre ellas Cantor Molina, un joven universitario.



El alto tribunal aceptó los argumentos de la defensa, quien aseguró que los tres detenidos indemnizaron a Carlos Alberto Cantor Restrepo (padre), Gloria Cecilia Molina Ruiz (madre), Ángela María Cantor Molina (hermana) y Carlos Alberto Cantor Molina (hermano).



El alto tribunal tuvo en cuenta el artículo 42 de la ley 600 del 2000 que asegura que "en los delitos que admiten desistimiendo, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva (...) la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado".

La acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado FACEBOOK

TWITTER

En su evaluación del caso, la Corte aseguró que acudir a esta figura de extinción de la acción penal por reparación integral, concretamente en los casos en los que no se puede aplicar un principio de oportunidad -mecanismo de otra ley (la 906 del 2004) que también opera cuando hay reparación-, "no pervierte la naturaleza del sistema acusatorio".



Para la Corte, por el contrario, terminar un proceso judicial contra alguien que repara a su víctima en los delitos en los que está permitido, "es compatible con el modelo de justicia restaurativa, con los derechos de las víctimas y el principio rector de restablecimiento del derecho".



La Corte aseguró que en los otros dos casos judiciales que los implicados tenían la Fiscalía había pedido la preclusión de los procesos en el 2014 y 2015 debido a que los integrantes de la constructora indemnizaron a las familias de las víctimas.



En consecuencia, la Corte consideró que se debía tomar la misma decisión en el caso de Cantor Molina y, por lo tanto, ordenó la libertad inmediata de Villegas, Posada y Aristizábal.



Los exdirectivos se encontraban detenidos bajo la medida de prisión domiciliaria desde enero del 2018, cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito con función de conocimiento de Medellín los condenó por el caso de Cantor. Al caerse la condena, los tres implicados ya no tienen ninguna medida restrictiva que impida su libertad.



JUSTICIA