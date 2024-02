Corte Suprema abre investigación al representante Miguel Polo Polo por injuria

En la mañana de este martes, 13 de febrero, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció la apertura de una investigación formal contra el representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo.



La investigación se da por los presuntos delitos de injuria y calumnia. Además, fue citado a rendir indagatoria.



“La Sala abrió esta investigación al estudiar una denuncia que hizo en su contra el exsenador Gustavo Bolívar por un tweet en el que el congresista Polo Polo lo relaciona, supuestamente, con dos suicidios de extrabajadores del senador, el financiamiento de la Primera Línea, entre otros hechos”, señaló la Corte.



Dicho mensaje fue publicado el 23 de agosto del año pasado, cuando Bolívar era candidato a la alcaldía de Bogotá.

La Sala, además, consideró que esta publicación “podría vulnerar presuntamente los derechos a la honra y el buen nombre de Bolívar, al contener supuestamente un señalamiento injurioso y partir de hechos que serían falsos”.



En septiembre del año pasado fueron llamados a conciliar Polo yBolívar, pero este último no aceptó al señalar que: “El representante me acusa de financiar la primera línea, me acusa de asesinar bebes, y por eso yo lo traje a la Corte Suprema para que muestre la pruebas, el juez le dio una semana para presentar esto y si no las encuentra le toca retractarse. No las va a encontrar porque yo en la vida nunca he financiado terroristas y menos cometido delitos”.



Por su parte, Polo señaló que: “No hubo ningún tipo de conciliación porque el señor Gustavo Bolívar no presentó ninguna prueba relevante que se considere un hecho punible".



Redacción Justicia:

En X:@JusticiaET