Este 11 de julio, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que abrió una investigación formal en contra del exrepresentante a la Cámara Edward Rodríguez, quien deberá responder por un caso relacionado al exmagistrado José Luis Barceló y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



(Le dejamos: Álvaro Uribe: Recusaron a magistrado que decidirá apelación por soborno y fraude)

La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, la cual llamó a indagatoria al excongresista del Centro Democrático para que amplíe los hechos que le averiguan.



En concreto, la investigación es porque habría cometido el delito de prevaricato por omisión, pues supuestamente Rodríguez no se declaró impedido para darle trámite a una investigación penal que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tenía en contra de Barceló, exmagistrado de la Corte Suprema.



(Puede ver: Nicolás Petro: las dos recusaciones que faltan por resolverse en la Fiscalía)

#SalaDeInstrucción abre investigación contra el exrepresentante Edward Rodríguez por presunto prevaricato por omisión, al no declararse impedido en proceso de Comisión de Acusaciones contra un exmagistrado, pese a haber emitido opiniones del caso y tener un conflicto de interés. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) July 11, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Álvaro Uribe, expresidente. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Ese proceso contra el entonces togado tiene que ver con la supuesta interceptación ilegal que se realizó al teléfono de Uribe. Al exmandatario, cabe recordar, se le abrió un expediente por presunto fraude procesal y soborno a testigos, el cual está en apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá luego de que una juez no concedió la solicitud de preclusión.



En especial, a Edward Rodríguez la Sala de Instrucción le averiguará si tuvo que haberse declarado impedido ante la Comisión para así no poner en riesgo la imparcialidad del caso, principalmente por dos circunstancias.



(Le sugerimos: ¿Qué dice la Policía sobre el fin de la medición de cultivos ilegales de EE.UU.?)



La primera es que el excongresista ya había compartido opiniones y posturas frente al expediente, todo ello por fuera del proceso penal, y la segunda es que para asumir la investigación contra el exmagistrado Barceló tendría un supuesto conflicto de intereses, ya que sostenía una amistad cercana con el expresidente Uribe, una de las partes del caso.



(Le dejamos: Las cartas que se juega Óscar I. Zuluaga tras no aceptar cargos por plata de Odebrecht)



Ante lo sucedido, Rodríguez le dijo a este medio que responderá ante la justicia, y que siente que hay una especie de persecución en su contra porque en su momento la misma Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes negó una recusación que había presentado en su contra Barceló.

Facebook Twitter Linkedin

José Luis Barceló, exmagistrado. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Entre sus argumentos, el exmagistrado explicó que "Edward Rodríguez, mi ahora juez natural, ha originado en su señoría una arraigada devoción por el doctor Álvaro Uribe Vélez, al punto que lo defiende a toda costa, como así lo ha expresado en múltiples ocasiones por sus redes sociales, y, consecuentemente, lo ha llevado a concluir, sin fórmula de juicio, que la investigación que adelantó el suscrito, en mi entonces condición de magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue 'mentirosa', 'injusta', 'infame', 'calumniosa' y un 'montaje' frente a la 'inocencia' del exsenador Uribe, términos o palabras suyas que ha utilizado repetidamente, reitero, en sus redes sociales desde el año 2018, época en que se abrió formal investigación en contra de quien hoy es parte civil en mi caso, y hace que, sin duda, se incline su ánimo investigador hacia él y en contra mía”.



Frente a esa y tras posturas del exmagistrado, Rodríguez contestó en mayo de 2021 que "la recusación debe ser rechaza, ya que el denunciante falla en el fondo y en la forma de la recusación como medio de cuestionamiento a la idoneidad del juzgador".



Por otro lado, según Rodríguez, él solicitó que hubiera otro congresista a cargo del proceso contra Barceló, y que incluso -en palabras suyas- añadió que fuera alguien de oposición. Fue así como seleccionaron a Mauricio Toro Orjuela, hoy director del Icetex y a quien la Corte Suprema tomó una decisión inhibitoria a su favor. Es decir, no se le abrirá una investigación por el delito de prevaricato por acción dentro del proceso contra Rodríguez



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: