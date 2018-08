Abren investigación a Mauricio Lizcano por caso de corrupción judicial

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra del senador Mauricio Lizcano y los excongresistas Julio Gallardo y Martín Morales por el caso por de la supuesta red de corrupción que operó en el interior del alto tribunal.

Lizcano le había pedido a la Corte que abriera la investigación y ser escuchado en versión libre.



También dijo que le envió un derecho de petición a la Fiscalía General al cual el ente acusador le respondió el pasado 7 de diciembre que Moreno no había referido "conducta delictiva que le pudiere ser a usted atribuida”.



Los congresistas aparecerían en las declaraciones del abogado y exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, -preso por los hechos de corrupción y uno de los principales testigos del denominado 'cartel de la toga'-.



Según Moreno, el exmagistrado de la Sala Penal, José Leonidas Bustos, -investigado por la Comisión de Acusaciones por el supuesto favorecimiento a acusados a cambio de millonarias dádivas- fue quien le habló de Lizcano.



Moreno dijo que lo hizo en una cena de fin de año en el 2014, cuando le habló supuestamente de la posibilidad de que a la red de corrupción se integrara a un cliente importante cuyo apellido era Lizcano.



Según Moreno, Bustos le dijo que le cobrarían 5.000 millones de pesos. Sin embargo, Moreno reiteró ante los magistrados que no le consta que el pago se haya dado.

"Yo referí el tema del doctor Lizcano, no porque me conste que se haya dado un acto de corrupción. En los Estados Unidos cuando yo tengo la reunión con el doctor Leonidas y nos quedamos en el mismo hotel, él me dice, se viene un caso importante vamos a cobrar unos cinco mil millones de pesos, es el caso de Lizcano”, le dijo Moreno a los magistrados en su declaración.



Y luego aseguró: “Nunca me dieron poder, no me consta que haya pagado, no conozco si había o no había una decisión futura o desfavorable para el señor Lizcano, no conozco”.



Sobre Gallardo, Moreno aseguró que supuestamente el excongresista pagó una millonaria suma para que se desviara la investigación en su contra. Y sobre Morales afirmó que en la Corte se intentó favorecer su proceso a cambio de 1.000 millones de pesos, pero que supuestamente el exmagistrado Leonidas Bustos les dijo que ese era un caso de narcotráfico en el que no debían involucrarse.



El senador Lizcano afirmó que no está involucrado en el caso de corrupción en el alto tribunal.



Aseguró que le pedirá a la Corte que escuche a Moreno antes de su extradición a Estados Unidos.



"Reitero que no conozco al exfiscal Gustavo Moreno Rivera y siempre he contado con abogados honorables entre los que se encuentra el doctor Yesid Reyes y Carlos Solórzano", afirmó.



JUSTICIA