El magistrado Aroldo Quiroz Monsalvo, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, da su primera entrevista a EL TIEMPO desde su despacho, recordando que llegar al alto tribunal no solo era su sueño, como forma de culminar el trabajo con la comunidad jurídica, sino también el de su padre que, sin terminar el colegio, y trabajando como conductor de la Gobernación en el Cesar, hizo sus mejores esfuerzos para sacar adelante a sus siete hijos en Valledupar.



Quiroz dice que quiere aportar un granito de arena y llama la atención sobre la necesidad de que los pormenores de la ‘paz total’ se conozcan, con los derechos de las víctimas como faro, lo más pronto posible.



El magistrado señala que esa ‘paz total’ puede convertirse en una ‘paz integral’ con una política pública y un marco jurídico claro para que los jueces apliquen.

El presidente Gustavo Petro no acudió a las últimas posesiones de magistrados, ¿hay molestia?

Existen unas relaciones armónicas entre las ramas del poder. Centrarnos en la ausencia del Presidente en la ceremonia de posesión de los magistrados de la Corte Suprema y la Constitucional no alteró el acto, aunque él había anunciado su presencia. Sorprende su ya sistemática inasistencia a escenarios importantes del poder judicial que pueden obedecer a coincidencias desafortunadas, pero eso no impide el continuo actuar de la justicia. Esos episodios no deben analizarse desde un punto de vista personal, sino institucional.



Entiendo que el señor Presidente representa a la Nación y tiene múltiples compromisos, pero en lo que respecta al Poder Judicial se generaron algunas incomodidades de las diferentes cortes porque él había confirmado su asistencia a los eventos que teníamos programados para este año. Sin embargo, confiamos en que los problemas de impuntualidad obedezcan a circunstancias ajenas y sean superados por sus cercanos colaboradores para que evite consecuencias indeseables en el ámbito nacional e internacional.



Entiendo que sacó un decreto en el cual ha delgado esas posesiones en el jefe de la Oficina Jurídica y lo que tenemos que hacer nosotros es mantener la institucionalidad y las posesiones las haremos con la presencia de la persona que él delegó y eso nos da tranquilidad.

¿Cómo ve la ‘paz total’?

El presidente de la Corte Suprema de Justicia está comprometido con la paz. ¿Quién no quiere la paz? Todos queremos la paz. La propuesta que ha hecho el Presidente de la República sobre la ‘paz total’ tiene unos puntos que están en blanco y negro, en un borrador que no conocemos a fondo. Habría que esperar y ver cómo se va destacando esta iniciativa, que, en todo caso, debe respetar unos mínimos estándares en garantía de justicia y, sobre todo, de los derechos de las víctimas. Yo hablaría de una ‘paz integral’ que implica un desafío enorme porque plantea mantener interlocuciones simultáneas con actores muy disímiles, reconociendo que hay unos grupos que tienen carácter político y otros que no, delinquiendo y en temas del narcotráfico frente a los cuales no hay lugar a beneficios políticos.



¿Qué falta?



Es una propuesta muy ambiciosa de la cual la opinión pública y los ciudadanos hemos conocido generalidades, pero a la que le hace falta especificaciones. Todavía hay muchas confusiones y creo que hay una gran expectativa sobre cómo el gobierno Petro va a conseguir en cuatro años ese objetivo tan amplio. Aún no conocemos cuáles serán los mecanismos de sometimiento a la justicia que se van a aplicar ni los estándares concretos que se van a exigir o las condiciones para que haya beneficios penales. El Gobierno deberá dejar claro y ojalá pronto qué es lo que está pensando.



´Paz total'

¿Cuál es la diferencia entre ‘paz total’ e integral?

La paz integral debe tener claridad sobre cómo se va a desarrollar con una política pública y responder a un marco jurídico del Congreso, frente al cual responderán los jueces. Igualmente, tener en cuenta las experiencias positivas de los procesos de paz anteriores, porque cada grupo tiene sus propias dinámicas.



¿Está de acuerdo con negociar con ‘Iván Márquez’?

La ley incluyó un apartado que permite negociar con las estructuras armadas dentro de las que caben desmovilizados mediante acuerdo de paz y hay quienes aseguran que esto abriría la posibilidad de darle una nueva oportunidad a ‘Márquez’ y a la ‘Segunda Marquetalia’.



Por un lado, el Gobierno considera que hay que incluir a todas las expresiones de violencia, mientras que los críticos plantean que esto enviaría un pésimo mensaje para los guerrilleros que han cumplido el acuerdo de paz. Este es un asunto sobre el cual no puedo pronunciarme con mayor profundidad porque podría terminar siendo estudiado por las altas cortes. Recientemente, la Sala Penal dejó vigente una condena contra ‘Márquez’ que se dio en el entendido de que al ser excluido de la Jurisdicción Especial para la Paz por rearmarse, la corporación era competente para resolver los recursos contra una decisión de la justicia ordinaria que lo había absuelto por el homicidio de monseñor Isaías Duarte Cancino. Ahí tenemos la posibilidad de ser muy contundentes.



Las víctimas podrían pensar que ya incumplieron y ahora podrían volver a hacerlo...

No puedo hacer futurismo. Debemos esperar a saber cuál será la reglamentación y, con fundamento en eso, mirar caso por caso y poder tomar decisiones.



Comenzó la negociación con el Eln, ¿qué criterios o advertencias puede hacer?

​

Cualquier esfuerzo por desactivar focos de violencia y grupos armados ilegales es una buena noticia para todos. Las negociaciones que se están renovando con el Eln implica caminar sobre lo aprendido y transitar sobre otros intentos de negociación que no han sido avantes y bastante difícil. El tiempo es corto y el Eln es una guerrilla bastante atomizada, lo cual plantea un gran desafío para la negociación. El Gobierno ha encontrado la posibilidad de que países como Venezuela y Noruega se ofrezcan para hacer acompañamiento, me imagino que tratarán de buscar la forma más pertinente de poder llegar a un puerto feliz.



¿El modelo de justicia puede ser la JEP o tiene que ser uno nuevo?

La JEP obedece a un acuerdo de paz con las Farc. El presidente de la JEP (Roberto Vidal), que nos visitó el lunes, está a la expectativa de poder mirar qué es lo que va a establecer el Gobierno para poder ellos determinar si es posible o no que se pueda continuar en ese marco con el Eln y, además, hay que esperar qué dice el Eln, si se somete o no a ello.

Gestores de paz

¿Cómo vio que detenidos en protestas, incluidos policías, sean gestores de paz?



Eso apenas se está tejiendo. Escuché al ministro del Interior, Alfonso Prada, asegurar que no se trataba de amnistías ni de indultos y que los beneficiados seguirán vinculados a los procesos judiciales y a la sentencia de los jueces, sin que haya suspensión de procesos. Todavía no hay mucha claridad sobre cuáles serán las funciones de estos gestores ni sobre el procedimiento para su liberación, claridades que son necesarias porque esta figura de los gestores de paz tiene unos fines específicos y no puede terminar desnaturalizada. Quiero resaltar que lo más importante es que sean los jueces y fiscales quienes tengan la última palabra.



¿Por qué?

El ministro del Interior dijo que se respetará a las distintas instancias judiciales y que los procesos seguirán en manos de los jueces hasta su finalización, lo cual es una aclaración necesaria, porque aquí no se puede desconocer la administración de justicia, que hay unos procesos judiciales en curso por unos supuestos delitos. Tampoco se conoce cómo serán los detalles de esas gestiones de paz, que, aunque tienen antecedentes en otros gobiernos en negociaciones con las Farc, el Eln o las Auc, en este caso tienen algo totalmente inédito, pues sus participantes, refiriéndome a los jóvenes de la primera línea, según lo ha dicho el mismo Gobierno, no tienen relación alguna con grupos armados y organizados. Ahora, el Gobierno tiene la posibilidad de seguirnos lineamientos que se dejaron en una sentencia de la Corte Suprema que reconoció que en la protesta hay derechos y que había lugar a diferenciar cuando se puede incurrir en un delito y cuando no. Las decisiones en lo último serán tomadas por los jueces y por la presentación que hagan los fiscales. Debe haber un respeto mutuo en ese sentido y cuando el Presidente nos visitó a comienzos de año una de las circunstancias que conversamos con él fue respetar las decisiones judiciales para mantener esa armonía entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.



¿Puede un juez o un fiscal decir que determinada persona no puede ser gestor de paz?



Cada juez tomará una decisión caso por caso y habrá que respetarla. Esa decisión puede llegar por una tutela y que me toque resolverla en la Sala Civil y, entonces, si hago un pronunciamiento, estaría incurriendo en la posibilidad de una recusación o apartamiento de la toma de la decisión.



¿Cómo ve el lío con la alcaldesa de Bogotá por las liberaciones de personas y las decisiones de los jueces?



No hay ningún lío. Tengo un profundo respeto para la alcaldesa. Nosotros ya respondimos institucionalmente a través de la Comisión (Interinstitucional de la Rama Judicial) sobre el respeto a las decisiones de los jueces. Yo remito a que lean el cuento de La culpa es de la vaca.

Cambios en la justicia

El ministro de Justicia ha dicho públicamente que se buscará eliminar varios delitos como la inasistencia alimentaria o la injuria, ¿está de acuerdo?



El ministro, creo, aún no tiene un borrador sobre ese proyecto de ley. Lo conversó con la Sala de Gobierno y con el presidente de la Sala Penal para mirar a ver cómo podemos avanzar en esa reforma, pero necesitamos que el ministro por lo menos tenga un borrador a fin de nosotros también pronunciarnos. Nosotros nos hemos reunido con el presidente del Congreso, Roy Barreras, para mirar algunos lineamientos en el proceso de la reforma judicial, especialmente cómo puede acceder el ciudadano lo más pronto posible a un proceso y que no exista demora. Hemos hecho mucho hincapié en trabajar colectivamente y comprometer a gremios económicos, al Instituto de Derecho Procesal, colegios de abogados, a la academia y ya hay un resultado.



¿Cuál?

Después de una primera reunión que hicimos el 29 de julio en la que invitamos a un magistrado de Puerto Rico para que nos explicara su experiencia en materia derecho privado, salieron seis mesas de trabajo. Eso ya terminó y aspiramos el año entrante, con el ministro de Justicia y con el Instituto de Derecho Procesal que tiene una reforma, a mirar cómo podemos ajustarla y presentarla en marzo. Y en lo que tiene ver con otra reforma del procedimiento laboral, también lo hemos venido trabajando. Hay un proyecto también para presentarlo.



¿De qué temas estamos hablando?



Estamos hablando de derecho civil, lo comercial, familia. Lo que se quiere es tratar de que cuando el ciudadano haga su presentación de una demanda y que esta ingrese al sistema de justicia (....) quitarle tanta traba (....) mirar como se pueden recortar los tiempos para que el ciudadano se sienta satisfecho con las decisiones que se tomen y que no se demoren. Esos son los procesos que más preocupan al ciudadano. Y también se está haciendo con el derecho laboral en la parte procedimental.



¿Por qué se está pensando en sacar procesos de las ciudades en donde se radican?

​

Se trata de la posibilidad de un reparto matizado territorialmente, es decir que hay procesos que se pueden presentar en Bogotá pero lo puede estar conociendo un juez de Guainía, del Chocó o de la Costa que de pronto tiene menos procesos que un juez en Bogotá, cuya carga está casi de 800 a 1.500 procesos. Hay jueces que tienen menos procesos y tienen la posibilidad de poderles solucionar eso a los ciudadanos. Si bien la pandemia nos causó mucho dolor, también nos dejó algunas enseñanzas y ese diseño tiene que ver con los repartos que se hicieron a nivel de tutela, en los cuales los ciudadanos no acudieron a los despachos. Hay procesos en materia laboral que no necesitan de la presencia de los ciudadanos y hay procesos en materia civil, comercial o de familia que posiblemente no necesitan de la presencia del ciudadano.



¿Como cuáles?

Un proceso de jurisdicción voluntaria donde se hace una petición sobre una licencia para hacer una partición en vida lo puede conocer cualquier juez del país. Al ciudadano lo que le interesa es si se le dan o no la licencia. Habrá procesos mucho más complejos que sí necesitan de la presencia del ciudadano y no se puede repartir a cualquier juez, sino al que territorialmente le corresponda, como, por ejemplo, los divorcios. Ahí hay unas complejidades, tienen que asistir los testigos. Estamos en ese avance. Yo creo que es una buena noticia para el país que podamos tener un proyecto de ley y el ciudadano sienta la tranquilidad de que su proceso termina muy prontamente.



¿En qué otro aspecto se avanzó este año?

En la justicia digital. Hemos alcanzado la digitalización de 290 millones de folios, que significan 11.500 expedientes entre la Sala Civil, la Penal y la Laboral. De la Sala Penal hemos digitalizado más de 90.000 audiencias, que no es fácil. También quiero resaltar que este año la Sala Civil está al día y el 2023 lo arrancaremos con 64 casaciones para sentencia. Este año, la Corte Suprema de Justicia conoció más de 16.500 tutelas y sacamos más de 10.000 asuntos entre casaciones, revisiones, etcétera. También quisiera destacar que logramos fortalecer el ecosistema de digitalización que tiene que ver con la radicación de procesos en línea, reparto en línea, consulta y registro de actuaciones, consulta en línea de edictos y sentencias y de estadísticas, y la firma electrónica. Eso ya está funcionando en la Sala Civil y en la Penal y arranca con tutela en la Sala Laboral.



Por último, quiero destacar el trabajo armónico, lo demostramos para la conmemoración de los 37 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Ese fue un trabajo conjunto. Quiero destacar la colaboración de la ministra de Cultura. Ella se comprometió de lleno e hizo dos labores que son fundamentales: primero el reconocimiento que se hizo del Cristo (que sobrevivió al Holocausto) como patrimonio de cultura nacional. Y, segundo, todo lo que fue la parte artística. Y tengo que destacar a las cadenas que hicieron la transmisión de la misa. Se hizo una placa con la organización de todos los presidentes de las Altas Cortes que incluye a todas las personas que murieron en esa toma y la retoma del Palacio de Justicia de la toma.



ALEJANDRA BONILLA MORA

Redacción Justicia

