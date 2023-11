Atención: Corte salva impuesto a plásticos de un solo uso fijado en la tributaria

La Corte Constitucional anunció la mañana de este jueves 30 de noviembre que declaró exequible el impuesto a los plásticos de un solo uso contemplado en la reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



El gravamen, equivale a una tarifa de 0,00005 unidades de valor tributario (UVT), representan 2 pesos por gramo del envase, embalaje o empaque y se fijó con el propósito de reducir este tipo de plásticos que tiene impacto significativo en el medio ambiente.

Así las cosas, en su decisión, la Corte declaró exequible "el artículo 51 de la Ley 2277 de 2022 “por el cual se adopta una Reforma Tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones”, por el cargo analizado en la presente providencia".



“La Sala insistió en que esta norma contempló los elementos estructurales del tributo así: el hecho generador del impuesto es la venta, el retiro para autoconsumo o la importación para autoconsumo de productos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes.”, señaló la Corte.



Además, explicó que “en esta misma norma quedaron previstos, igualmente, el sujeto activo del tributo, esto es, la Nación, el sujeto pasivo o responsable del impuesto, vale decir, el productor o importador –según corresponda–; la base gravable, a saber, el peso en gramos del envase, embalaje o empaque del plástico de un solo uso, y la tarifa que es de 0,00005 UVT por cada un gramo del envase, embalaje o empaque”.

La decisión fue proferida por la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

El alto tribunal también precisó que el gravamen queda asignado al productor o importador del plástico, por lo que la persona que haga uso de este producto no se verá afectado por el impuesto.



"La norma no solo coincide con el contexto normativo en el que quedó previsto el impuesto a los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes y, con los antecedentes legislativos que precedieron su entrada en vigor, sino que contribuye a garantizar coherencia, certeza y seguridad jurídica respecto de la sujeción pasiva y el hecho generador, cumpliendo con el objeto propuesto que no es otro distinto al de definir estos elementos y, los demás que configuran el impuesto, en unos términos que –insistió la Sala–, garantizan la concordancia entre la norma que creó el tributo", señaló la Corte.



No obstante, la Corte tumbó la expresión “bienes para su comercialización en el territorio colombiano que estén contenidos en”, contemplada en los numerales 1º y 2º del literal c) del artículo 50 de la Ley 2277 de 2022 debido a que "generaba falta de certeza en la determinación de los elementos que configuran el tributo creado por el artículo 51 (impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes) de la Ley 2277 de 2022".

Aspecto de unas de las playas del departamento del Atlántico inundada por desechos plásticos. Foto: Cortesía Nelson Rangel Buitrago

Para el abogado experto en temas tributario Juan Pablo Díaz, el salvamento de este impuesto tiene un componente importante para salvaguardar el medio ambiente y la salud, como elementos constitucionalmente protegidos y que no son ajenos a la política ambiental en Colombia y los recientes estándares internacionales.



“Para las empresas que se haya mantenido este impuesto lo que implica es únicamente un aporte ambiental bajo sus políticas sociales empresariales. Sin embargo, debemos indicar que, el hecho que mantenga aplicación este impuesto para las empresas va a representar mayores costos en las producción y que, indirectamente, dichos costos terminen siendo trasladados a los consumidores de productos envasados, embalados o empacados en plásticos de un solo uso”, dijo el abogado.



Indicó el jurista que se tiene previsto que este impuesto recaudará 0,00005 UVTs (COP$2,1206 para 2023) por cada un gramo del envase, embalaje o empaque. No obstante, este impuesto podría representar un aumento del costo de estos productos plásticos entre un 1 por ciento a 3 por ciento y en otros casos hasta en un 6 por ciento y 7 por ciento, conforme indicó Acoplasticos mientras cursaba la Reforma Tributaria previa su aprobación.

