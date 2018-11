Se desactiva choque de trenes en la Corte por doble instancia

La Sala Laboral de la Corte Suprema tumbó un fallo que en septiembre pasado había proferido la Sala Civil de ese alto tribunal, en el que se había tumbado una condena de 25 años de prisión contra el exsenador Martín Emilio Morales Diz.

Con esta decisión, la condena en su contra por traficar cocaína desde San Antero (Córdoba), en alianza con bandas criminales, e intentar asesinar a una persona a la que le debía dinero, se mantiene en firme.



La Sala Civil había tumbado la condena de la Sala Penal, considerando que esa instancia ya no era competente para proferir fallo en su contra porque en enero entró en vigencia la ley de doble instancia para aforados.



Al tumbar la condena, la Sala Civil planteaba que se le había vulnerado el debido proceso en el fallo condenatorio del 31 de mayo, ya que Morales no pudo apelar su condena, pese a que la ley de doble instancia lo permitía, porque en ese momento las nuevas salas de la Corte que se encargarán de llevar los proceso en un primer momento aún no habían sido conformadas.

Esa fue la razón por la que la Sala Penal procedió a condenarlo, afirmando que hasta que no estuvieran listas la nueva Sala Especial de Instrucción, y la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia, los antiguos magistrados seguirían llevando los procesos y tomando las decisiones correspondientes.



Al revisar esta tutela, la Sala Laboral le da la razón a la Sala Penal y considera que esa instancia sí tenía plena competencia sobre los aforados hasta la entrada en funcionamiento de las salas especiales de Instrucción y Juzgamiento, es decir, sí podía proferir fallo condenatorio.



La decisión de la Sala Civil -que ahora fue anulada- había causado toda una polémica pues abría un boquete para que otras personas contra quienes la Sala Penal tomó decisiones este año, ya sea su condena, o su vinculación a un proceso formal, alegaran que también tenían derecho a una dobla instancia.



Los nuevos magistrados de las salas recién creadas, se posesionaron a comienzos de octubre. Ayer la Sala Penal terminó de enviarles a esos magistrados 597 expedientes, la mayoría de ellos en etapa de investigación, y otros en etapa de juzgamiento o preclusión.



JUSTICIA