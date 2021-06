Corte revoca fallo que sacó a magistrado ponente del caso Ramos

En septiembre de 2020, la hoy extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura falló una tutela en favor del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y sacó del estudio de su proceso en la Corte Suprema de Justicia por presunta 'parapolítica' al magistrado Ariel Torres quien era el ponente del caso.



Lo anterior, luego que se filtrara a medios de comunicación el sentido de la ponencia que Torres había elaborado. Este viernes, la Corte Constitucional revocó esa decisión al indicar que no se podía vía tutela tomar la decisión de sacar a un magistrado de un proceso por una filtración.

"La filtración de un proyecto de fallo en un medio de comunicación, sin que sea imputable a alguien, no lleva necesariamente a apartar al juez del conocimiento del asunto" FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Corte acata tutela de Sala Disciplinaria pero cuestiona su legitimidad)



"La filtración de un proyecto de fallo en un medio de comunicación, sin que sea imputable a alguien, no lleva necesariamente a apartar al juez del conocimiento del asunto", precisó el alto tribunal.



Este caso generó un 'choque de trenes' entre la Corte Suprema que cuestionó la decisión tomada por la Sala Disciplinaria de la Judicatura, con ponencia de Julia Emma Garzón, por varias razones:



Primero, porque en ella participaron tanto Garzón como Pedro Sanabria que, para septiembre de 2020, llevaban más de 12 años en sus cargos cuando el periodo de magistrado es de ocho años. Segundo, porque el fallo responsabilizaba sin prueba alguna al magistrado Ariel Torres de haber filtrado la ponencia.



(Le puede interesar: ¿Choque de trenes entre Judicatura y Corte Suprema por caso de Ramos?)​

Y, tercero, porque a juicio de la Corte Suprema, la Sala Disciplinaria ya no tenía competencia para conocer tutelas, porque en la reforma de equilibrio de poderes de 2015 fue eliminada y reemplaza por la Comisión de Disciplina Judicial que, no obstante, solo empezó labores en enero de 2021.



Tras conocerse la decisión, la Corte Suprema la acató pero la cuestionó severamente: "Sin fórmula de juicio, ni motivación, explicación o razón alguna, se le aparta por la supuesta filtración de un proyecto de fallo contra Ramos Botero, de la que no existe ningún elemento de prueba para responsabilizarlo", señaló la Corte.



El propio magistrado Torres, al pedir la nulidad del fallo, señaló que su imparcialidad no estaba afectada y que no había prueba de que él fuera el responsable de la filtración de la ponencia, más si se tiene en cuenta que Noticias Uno (medio que la publicó en junio de 2020), ya había publicado en 2018, antes que él llegara a la Corte, el sentido de otra ponencia en el mismo caso de Luis Alfredo Ramos.​



(Le puede interesar: Magistrados que llevan 12 años en Judicatura deberán dejar sus cargos)

¿Qué dijo la Corte Constitucional?

En un comunicado de prensa, la Sala Plena anunció su decisión de revocar el fallo de la Sala Disciplinaria de la Judicatura y, por tanto, dejar sin efectos dos órdenes que se habían dado: la de cambiar al ponente y que se presentara "una nueva ponencia diferente a la divulgada en los medios de comunicación".



En ese sentido, dijo la Corte Constitucional, el caso que hoy tiene la magistrada Blanca Barreto, debe seguir en el estado actual, es decir, listo para fallo. Entre los argumentos está que no importa quien haya hecho una filtración de detalles de un proceso, esto "no puede convertirse en un aval automático para separar al juez del conocimiento del asunto".



(Además: Corte pide investigar filtración de ponencia que condenaba a Ramos)



La Corte dijo que, ante la filtración, "no es aceptable una solución de este tipo (separar al magistrado ponente, pretendida por el accionante (Luis Alfredo Ramos) y concedida

por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura precisamente porque ello implicaría (i) asumir, previamente y sin garantizar el debido proceso, que ese juez o magistrado fue quien filtró la información reservada a los medios de comunicación".



Y, segundo, sería "concluir, sin ningún soporte de cara al análisis de cada caso concreto, que el juez o magistrado tiene un claro interés en el asunto que lo llevó a cometer dicha actuación calificada como un delito y falta disciplinaria".



La Corte Constitucional dijo que la petición de Luis Alfredo Ramos y la decisión de la Sala Disciplinaria "se sustentaron en un entendimiento equivocado" de la sentencia SU-274 de 2019 que habla sobre la filtración de ponencias, precisamente en un anterior publicación que había hecho Noticias Uno en el caso Ramos.



(Le puede interesar: Corte pide investigar a magistrados de escándalo en la Judicatura)



En todo caso, el alto tribunal dijo que la publicación de la ponencia, de la que no se tiene certeza absoluta si corresponde o no a la proyectada por el magistrado Torres sí afectó el derecho fundamental al debido proceso.



A juicio de la Corte, "la revelación de la información afectó el debido proceso, pues considerada la naturaleza del trámite (penal), la naturaleza del documento revelado (proyecto de decisión, esto es, no definitivo) y el estado del proceso en proximidad inmediata de sentencia, se produjo una afectación grave, actual y cierta del debido proceso, en su especie de la presunción de inocencia, con un muy probable impacto en la imparcialidad y en la independencia de los jueces que finalmente deben proferir una sentencia de absolución o condena".



(Lea también: Las movidas en el caso de Luis Alfredo Ramos y su nuevo magistrado).



Por último, el alto tribunal cuestionó "la indebida interferencia en asuntos reservados, porque ello puede afectar la adecuada deliberación y posterior decisión de una corporación, y de paso los derechos de terceras personas involucradas en el caso concreto".



"Es claro que “no todo vale” en la búsqueda de las noticias, y por ello es oportuno

reiterar los riesgos que puede conllevar la actuación de los medios en asuntos que, si bien son de interés general, merecen por esa misma razón un tratamiento cuidadoso. Los medios de información deben actuar con unos altos niveles de seriedad y responsabilidad en el hallazgo, tratamiento, manejo y difusión de la información judicial", indicó la Corte.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET