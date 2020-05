¿Qué tan viable es que la Corte permita revisar la condena de Arias?

La Corte Constitucional tiene pendiente en sus temas del día estudiar este miércoles una tutela del exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS).

En esta tutela, Arias, quien se encuentra detenido en el Cantón Norte desde julio del año pasado, cuando volvió extraditado a Colombia desde Estados Unidos, está pidiendo que le den una segunda instancia. Esto porque su condena en el 2014 fue proferida por la Sala Penal en única instancia, ya que eran las reglas de juego que se aplicaban para ese momento.



Esas reglas cambiaron a partir del 2018, cuando empezó a cobrar vigencia la ley de segunda instancia para aforados, pero la norma no tuvo en cuenta casos anteriores a ese año, es decir, no fue retroactiva.



Esa fue la razón por la cual Arias le pidió en varios recursos judiciales, entre ellos una tutela, a la Corte Suprema de Justicia que le permitiera impugnar su fallo. Aunque esa tutela fue negada tres veces en esa corporación (tanto por la Sala Penal como por la Laboral y Civil), argumentando que el exministro fue condenado bajo las normas que estaban vigentes, fuentes de la Corte Constitucional aseguran que en este alto tribunal su petición sí podría ser concedida.

Según explicaron las fuentes, la ponencia que presentó a sus compañeros la magistrada Diana Fajardo, quien lleva el estudio del caso, iría en la vía de proteger el derecho de Arias a impugnar su fallo condenatorio.



Fuentes explicaron que algunos magistrados del alto tribunal constitucional estarían a favor de que a Arias se le brinde el derecho de impugnar y obtener una doble conformidad en su proceso.



La doble conformidad y la doble instancia, aunque se relacionan, son distintas. En la doble conformidad, lo que se busca es que el primer fallo condenatorio, sea o no en única instancia, pueda ser impugnado para que un segundo juez confirme o tumbe esa condena. En la doble instancia, lo que se pretende es que cualquiera de las partes pueda apelar la primera sentencia, sea o no condenatoria, para que un superior pueda revisarla.



Si se permitiera la doble instancia en el caso de Arias con una apelación retroactiva, esto podría suspender la condena mientras se decide la segunda instancia. Según han advertido varios sectores como Dejusticia, esto llevaría a liberar a muchos condenados en única instancia porque muchos de ellos quedarían como detenidos con casos en los que ya habrían transcurrido los términos máximos para una decisión final. Además, en muchos casos los procesos ya habrían prescrito, por lo que obtendrían una absolución.



Esto, según Dejusticia, podría llevar a la impunidad y además, a crear una congestión en la justicia. Y es que la Corte Suprema de Justicia, con las reglas que tenía antes del 2018, condenó por lo menos a 230 personas en única instancia.



En cambio, la vía con la que estarían de acuerdo varios magistrados de la Corte Constitucional sería concederle a Arias una impugnación, es decir, una doble conformidad. Como esta sería una revisión para buscar que un segundo juez confirme o desvirtúe el fallo en su contra, la condena seguiría en firme mientras se revisa el caso, lo que evitaría las prescripciones y liberaciones automáticas.



Aunque no está clara cuál será, en definitiva, la vía jurídica que tomará este miércoles el alto tribunal sobre Arias, lo cierto es que la jurisprudencia que la Corte ha mantenido desde el 2014 –cuando ordenó por primera vez garantizar la doble instancia y doble conformidad–, ha sido fuerte en el sentido de conceder estos derechos, que también han sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



En el caso de Arias, esas garantías, incluso, fueron solicitadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Con todos estos elementos, el panorama pareciera a su favor.

