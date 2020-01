Corte resolverá si requisas de Policía violan derecho a la intimidad

En el despacho del magistrado José Fernando Reyes está una demanda contra el Código de Policía que establece que los uniformados podrán tener contacto físico con los ciudadanos para registrarlos a ellos y sus bienes.

Igualmente, dice el Código, que si la persona se niega al registro, podrá ser trasladada a una estación de Policía en la que se cumplirá la revisión así la persona se resista a ella.



Un estudiante de derecho, demandó la norma y la Corte Constitucional estudiará el tema en Sala Plena este miércoles.El demandante argumenta que el contacto físico que hace parte del procedimiento policía viola la intimidad de las personas y el debido proceso.

Y añade el denunciante que el traslado a una unidad de la Policía, que se daría cuando la persona se niega a la revisión, afecta el debido proceso pues supone un juicio anticipado sobre su comportamiento.



La Policía, en un concepto entregado a la Corte, pide que el alto tribunal se declare inhibido para pronunciarse sobre el tema y señala que la norma “no se encamina a reprimir al ciudadano” sino que tiene un carácter preventivo

Igualmente, considera la institución, que el demandante no hizo una argumentación precisa de la forma como el procedimiento policial supuestamente viola derechos fundamentales.

“La esencia del Código Nacional de Policía y Convivencia es la corrección de comportamientos contrarios a la convivencia, no conductas penales o contravencionales, aspectos que deben ser de pleno conocimiento del Honorable Magistrado, habida cuenta que el actor hace una mixtura de estas dos ciencias (Derecho de Policía y Derecho Penal)”, señala el concepto de la Policía.



El Ministerio de Justicia, por su parte, coincidió en que la norma no viola los derechos fundamentales de las personas.



Igualmente señala que el traslado de las personas que se niegan a la requisa a una estación de Policía no vulnera su presunción de inocencia y “no constituye una medida desproporcionada violatoria del debido proceso”.



Al magistrado Reyes también llegó el concepto de la Universidad Externado, que considera: “Contrario a como afirmó el accionante, no nos encontramos ante una prohibición o sanción por perturbación del orden público, sino únicamente ante mero procedimiento de naturaleza eminentemente preventiva en cumplimiento del objeto misional de la Policía Nocional”



Y añade que la Corte ya ha tenido “la oportunidad de pronunciarse sobre este tipo de procedimientos, entendiendo que el registro corporal no implica una afectación grave e injustificada a la intimidad del administrado, debido a que es simplemente una exploración superficial de la persona y su indumentaria”.



