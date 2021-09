Corte reconoce bipolaridad como causal para interrumpir un proceso

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia avaló como causal para interrumpir un proceso en curso ante ese tribunal la incapacidad médica por trastorno bipolar que entregó un abogado.



(Le puede interesar: El dosier de 'Motorola', guerrillero del Eln cuya extradición fue avalada)

El jurista es el apoderado judicial de una mujer en trámite de casación. El hombre le solicitó a la Corte suspender el proceso en tanto que está afrontando quebrantos de salud que le impiden asumir el caso en este momento, por lo que aportó una incapacidad de 30 días que emitió una clínica por un trastorno afectivo bipolar.



La Sala Laboral de la Corte Suprema, al estudiar la solicitud, dijo que un proceso se puede interrumpir por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado de alguna de las partes.



(Le puede interesar: Corte Constitucional definirá personería jurídica de Colombia Humana)



En el caso de la enfermedad grave, esta se entiende como la que "impide al apoderado realizar aquellos actos de conducta atinentes a la realización de la gestión profesional

encomendada, bien por sí solo o con el aporte o colaboración de otro".



"La Sala observa que la situación padecida por el apoderado a raíz de su condición, debidamente certificada, se ajusta a los supuestos previstos en la norma precitada y al criterio de la Corporación, toda vez que la afectación en la psiquis del profesional del derecho aparece suficiente para interferir de manera significativa su vida cotidiana, poniéndolo para el anotado término en una situación irresistible e invencible que le impidió delegar las facultades entregadas en el mandato y le restringió el normal

desarrollo de las actividades", dice el pronunciamiento.



(Le puede interesar: Arboleda exige la revisión de su condena, tal y como ordenó la CIDH)

La afectación en la psiquis del profesional del derecho aparece suficiente para interferir de manera significativa su vida cotidiana, poniéndolo para el anotado término en una situación irresistible FACEBOOK

TWITTER

Lo anterior, dijo la Corte, "soportado en diferentes textos científicos que orientan el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta patología psiquiátrica, verbigracia, la «Guía Práctica Clínica sobre Trastorno Bipolar» de 2012 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España".



Citando dicha guía, la Corte validó que el trastorno bipolar "se considera un trastorno mental grave ya que produce una importante afectación en el funcionamiento de los sujetos y en su bienestar, con repercusiones tanto durante los episodios como en los períodos intermedios".



(Le puede interesar: 'Que caduque el dato negativo en centrales de riesgo es un derecho')



"En ese orden de ideas, como quiera que la referida afección tuvo la entidad suficiente para afectar la capacidad laboral del abogado sin que para ese efecto pudiera valerse de un tercero, habrá de declararse la interrupción del proceso --que no su suspensión, por ser claro que esta no es la contingencia procesal que produce--, a partir de la fecha en que ocurrió el hecho" y hasta el término de la incapacidad, dijo la Corte.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-Las cartas en las que colombianos presos en Haití claman por sus vidas



-Se disparó el tránsito de los migrantes no venezolanos



-JEP acepta a Zulema Jattin pero le niega, por ahora, libertad que solicitó