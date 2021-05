Corte rechaza tutela en viejo pleito entre la CEC y Cedelca

La Corte Constitucional rechazó por improcedente una tutela que presentó la Compañía de Electricidad del Cauca (CEC) que buscaba reversar una decisión judicial tomada por instancias judiciales locales en un pleito de vieja data con Centrales Eléctricas del Cauca, Cedelca.



La tutela había sido negada en dos instancias por la Corte Suprema de Justicia denegado las pretensiones de la CEC y había llegado a la Corte Constitucional en revisión.



En este caso, los jueces le dieron la razón a Cedelca y se ordenó a la CEC a revertir a su patrimonio una millonaria suma por la finalización de un contrato antes del tiempo pactado. La CEC alegaba que no pudo defenderse debidamente por haber contestado la demanda fuera del término legal.



En concreto, la CEC presentó una acción de tutela en contra de un fallo que dejó en firme la notificación por aviso de la demanda que la sociedad Centrales Eléctricas del Cauca interpuso en su contra, en el marco de un proceso de rendición provocado de cuentas.



La Corte Constitucional dijo que este asunto es un debate de connotación privada sobre la aplicación de la normatividad procesal que no tiene trascendencia constitucional que amerite un pronunciamiento.



La Sala Plena, además, dijo que las providencias judiciales cuestionadas mediante acción de tutela fueron previamente analizadas y debatidas en dos ocasiones por parte de las autoridades judiciales ordinarias.



La Corte dijo que "hubo una actuación omisiva o negligente por parte de la sociedad accionante, no solo en la notificación del proceso de rendición provocada de cuentas promovido por Cedelca, sino también durante un segundo tribunal arbitral convocado por CEC en 2016, el cual declaró concluidas sus funciones por falta de consignación de los honorarios de los árbitros".



Para la Sala Plena, en síntesis, la sociedad accionante pretendió reabrir mediante acción de tutela un debate legal ya definido ante las instancias judiciales correspondientes.



Las magistradas Gloria Ortiz y Paola Meneses salvaron su voto al considerar que la Corte sí debió pronunciarse y que los jueces de instancia incurrieron en errores graves.



En su criterio, "el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior de Popayán incurrieron en defecto procedimental absoluto porque, por un lado, actuaron al margen del procedimiento establecido para la declaratoria de nulidades procesales saneables, pues decretaron una nulidad de este tipo sin indicar cuál era la actuación que debía renovarse".



Para las magistradas, dichas instancias judiciales "limitaron irrazonablemente

los derechos de defensa y contradicción de la parte demandada (tutelante), habida cuenta de que trasladaron a la accionante las consecuencias de los errores de procedimiento del juez de primera instancia, errores que, además, tuvieron un efecto decisivo en la resolución del asunto controvertido".



