Corte rechaza recusación de Iván Cepeda contra Fiscal por caso Uribe

La Corte Suprema de Justicia negó la recusación que presentó el senador Iván Cepeda contra el Fiscal General Francisco Barbosa, para que se apartara en el proceso que el ente acusador ahora lleva contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.

Uribe era investigado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pero, como después de que el alto tribunal resolvió su situación jurídica y ordenó su detención en casa por cárcel, el senador renunció, el alto tribunal estableció que perdió competencia para seguir investigándolo. Por eso le pasó el expediente a la Fiscalía General.



Al pasar el caso a la Fiscalía, Cepeda -considerado víctima en este proceso- recusó al Fiscal General Barbosa, así como a la vicefiscal general Martha Mancera, y a sus delegados. Según Cepeda, estos investigadores no ofrecen garantías para llevar la investigación, entre otras razones por su cercanía al presidente Iván Duque y al partido Centro Democrático, de Uribe.

Sin embargo, el Fiscal General había rechazado esa recusación y le había pedido a la Corte Suprema que no la aceptara, señalando que no hay ninguna amistad ni relación cercana entre él y Uribe que pueda afectar la imparcialidad del caso. También dijo que en esto nada tiene que ver el presidente Iván Duque, porque no hace parte del proceso, y señaló que lo que Cepeda estaba proponiendo era una recusación casi institucional, solo por el hecho de él ser el Fiscal General.



Ahora, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Barbosa podrá seguir encabezando el proceso que, en todo caso, él no lleva y que le fue asignado al jefe de la Dirección delegada ante la Corte Suprema Gabriel Ramón Jaimes.



Este último ya había dado respuesta a una petición de Cepeda en la que le pedía apartarse del caso. El fiscal Jaime respondió que no se cumplían las causales que contempla la ley para separarse de la investigación.



"La autonomía e imparcialidad en el proceso están garantizadas", consideró el fiscal del caso, quien añadió que la posición de jerarquía que ejerce el Fiscal

General de la Nación está claramente definida por la Constitución, "por lo que se

descartan intromisiones en el curso del proceso. De igual manera, enfatizó en que

no existe vínculo ni enemistad con la víctima o los sujetos procesales".





