Corte rechaza recusación a magistrado que evalúa demanda sobre aborto

La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la recusación que la abogada y doctora en derecho Natalia Bernal había presentado contra el magistrado Alejandro Linares, quien evalúa una demanda que ella interpuso y en la que ella pide tumbar las causales bajo las cuales la Corte despenalizó parcialmente el aborto, en tres casos, en el 2006.

El alto tribunal también rechazó la solicitud que la abogada había hecho para que se anulara el proyecto de fallo de Linares sobre dicha demanda, que aún está en borrador.



Según la abogada, el hecho de que Linares tuviera el caso y su proyecto de fallo, vulneraban las garantías al debido proceso, la congruencias y la imparcialidad.

La abogada presentó esta recusación y nulidad después de conocerse que, contrario a los intereses de Bernal, el magistrado estaría proponiendo en su ponencia eliminar la despenalización para que el aborto sea libre (por voluntad de la madre) hasta la semana 12 de gestación, para luego seguir con el sistema de las tres causales que se crearon en el 2006: riesgo para la vida y salud física o mental de la madre, violencia sexual, o malformaciones del feto incompatibles con la vida.



En su recusación y nulidad, que la Sala Plena descartó este miércoles, la abogada había dicho que el magistrado Linares no "garantiza la objetividad ni la imparcialidad del proceso, por cuanto las opiniones y los criterios del magistrado en otras sentencias relacionadas con el mismo tema de debate, no tienen en cuenta las pruebas adjuntadas consistentes en la valoración de los riesgos de los procedimientos abortivos practicados en los hospitales, para la salud de las mujeres gestantes y de sus hijos por nacer".



Según la abogada, el magistrado no podía evaluar su caso porque "defiende a ultranza el aborto legal inclusive en embarazos muy avanzados, lo cual no garantiza un juicio de constitucionalidad de carácter justo, imparcial, razonable y objetivo".



JUSTICIA