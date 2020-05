Corte rechaza denuncia contra Angélica Lozano por mercar con López

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inadmitió una denuncia que presentó el presidente de la red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, contra la senadora Angélica Lozano.

Bustos la había denunciado porque el pasado 18 de abril salió a mercar junto con su esposa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pese a que según una norma dictada por el Distrito, sólo una persona por familia puede salir a este tipo de actividades.



(Le puede interesar: Polémica por video de Claudia López y Angélica Lozano en supermercado)



Al evaluar el caso, la Sala de Instrucción de la Corte consideró que el hecho "carece de relevancia penal y no representa un peligro", pues no implicó por si solo la propagación del virus.



Además, dijo la Corte, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, existe otro mecanismo para sancionar esta conducta, como lo es la multa que se le impuso a Lozano por violar la medida restrictiva por la pandemia de coronavirus.



“En el ordenamiento jurídico efectivamente existen otros mecanismos para sancionar la transgresión de una medida sanitaria con la insignificancia para propiciar el ejercicio de la persecución penal; inclusive, aquellos menos lesivos de los derechos fundamentales y además útiles para los objetivos deseados, en concreto, la sanción de naturaleza pecuniaria”, dijo la Corte.



(Lea: Abren investigación contra Claudia López luego de mercar en compañía)



Bustos también había pedido en su denuncia que se indagara sobre “la orientación sexual de la senadora (...) con el fin de determinar cuál de las dos estaba autorizada para salir el día par”, teniendo en cuenta el decreto de pico y género que en Bogotá estaba vigente para esa época.



Sobre este punto la Corte Suprema rechazó la petición de Bustos pues aseguró que “en un Estado respetuoso de la libertad de expresión y del libre desarrollo de la personalidad, examinar la orientación sexual de los ciudadanos implica una injerencia arbitraria y desproporcionada en el ejercicio de las libertades contenidas en la Carta Política”.



Esta decisión de la Corte Suprema contrasta con la medida que tomó la Fiscalía General que, el 27 de abril, anunció que abrió una investigación preliminar contra la alcaldesa López por la presunta violación de la medida sanitaria.



Esa decisión de la Fiscalía fue duramente criticada por expertos y juristas que la consideraron que la medida era exagerada, pues no había un mérito para elevar su conducta a un nivel penal ni a un delito.



JUSTICIA