Tras fallo de la Corte, Gobierno podrá continuar los acercamientos con grupos armados

Dos semanas después de que la Corte Constitucional decidió salvar -con condiciones- la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de 'paz total', este martes 12 de diciembre el alto tribunal se pronunció con relación a otra demanda que pesaba sobre la norma con la que el Gobierno busca acercamientos con grupos armados.



En esta oportunidad, la demanda invocaba la inconstitucionalidad de la ley bajo el argumento de que esta permitía "la negociación con reincidentes y la suspensión de órdenes de captura contra ellos", lo cual al parecer del demandante constituye "un tratamiento penal diferenciado, que no puede ser otorgado a quienes suscribieron un acuerdo de paz con el Estado y reincidieron en la violencia".



Sin embargo, la Corte decidió inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo, debido a que el cargo “carece de certeza”, pues la norma demandada no tiene el contenido que el demandante le atribuyó.



“En primer lugar, no es verdad, como lo afirmó el demandante, que la norma autorice al Gobierno para realizar “negociaciones”, pues la norma únicamente permite realizar “acercamientos y conversaciones” con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (Eaocai)”, señaló el alto tribunal.



Magistrados de la Corte Constitucional Foto: Corte Constitucional

También expuso, que contrario a lo planteado por el accionante, la suspensión de las órdenes de captura “no es un tratamiento penal especial, pues no define la responsabilidad penal ni las sanciones que tendrán que enfrentar los sujetos a los que se refiere la norma, por los delitos que hayan cometido”.



Y destacó: “La suspensión de órdenes de captura, en cambio, es un instrumento temporal que se orienta a permitir la participación de los miembros de las Eaocai en las conversaciones y acercamientos”.



La medida fue ordenada por la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

Además, la Corte Constitucional, entre otras consideraciones, decidió "estarse a lo resuelto" en la Sentencia C-525 de 2023 respecto de la ausencia del concepto del Consejo Superior de Política Criminal en el trámite de la Ley 2272 de 2022, y declaró la exequibilidad de toda la ley por los cargos estudiados sobre procedimiento legislativo.





En su comunicado, la Sala Plena de la Corte Constitucional señaló que estudió ocho cargos de inconstitucionalidad, algunos en contra de la totalidad de la Ley 2272 de 2022, y otros respecto de artículos específicos de dicha ley y detalló que seis de los cargos estaban relacionados con presuntos vicios de trámite, y dos de los cargos con reproches sustantivos.

