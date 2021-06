Corte ratifica medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento dictada en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien está en un proceso penal por supuestas irregularidades en una contratación para obras de mantenimiento y pavimentación de un tramo de la Troncal la Paz cuando lideró el departamento la primera vez, entre 2004 y 2007.



“Esta Sala no encuentra procedente la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, al no existir prueba sobreviviente que permita inferir, de manera razonable, que han desaparecido los presupuestos fácticos o jurídicos tomados en consideración para imponer la detención preventiva, ejecutada domiciliariamente al procesado Aníbal Gaviria”, dijo la Sala en documento conocido por EL TIEMPO.

Gaviria fue cobijado con medida de aseguramiento el 5 de junio de 2020 por la Fiscalía General, para que se cumpliera en su casa. Luego, el 16 de octubre de 2020, al estudiar un recurso de habeas corpus, el Tribunal Superior de Medellín le otorgó la libertad. Y, la Fiscalía, al acusar a Gaviria en marzo de 2021, volvió a ordenar su detención preventiva.



Contra esa decisión, Gaviria interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la revocatoria de la medida de aseguramiento diciendo que la Fiscalía no tuvo en cuenta “el complejo sistema escalonado de control en la contratación existente en la Gobernación” ante el elevado número de contratos, lo cual le impedía a él directamente estar al tanto de cada incidencia.



También decía que no se tuvo en cuenta que no hubo detrimento patrimonial y aseguraba que su comportamiento “ha sido irreprochable”, entre otros.



La Sala de Primera Instancia señaló que Gaviria buscó con este recurso hacer un examen sobre los motivos de la imposición de la medida de aseguramiento, como si se tratara de una impugnación, cuando lo que debía hacer su defensa era exhibir un medio de prueba nuevo o idóneo que tuviera la suficiencia para tumbar los “criterios que soportaron la necesidad de la medida”.



“El defensor no enarbola prueba sobreviviente que desvirtúe la inferencia razonable propuesta por la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento ni ofrece nuevos elementos de juicio que excluyan la necesidad de la detención para lograr sus objetivos”, dijo la Sala.



La Corte valoró las implicaciones de los delitos por los cuales fue acusado Gaviria y señaló que no se cumplen requisitos para desvirtuar la necesidad de la medida de aseguramiento. Además, recordó que ya la Sala Especial de Primera instancia se había pronunciado sobre este caso, ratificando la necesidad de la misma.



En ese sentido, la Corte dijo que la defensa de Gaviria no presentó argumentos nuevos a los ya estudiados. Y señaló que la medida “no solo cumple con los fines constitucionales que le son propios, sino también que reúne los requisitos de proporcionalidad, lo cual no se ha logrado desvirtuar a través de los argumentos propuesto por la defensa”.



“En tanto la defensa no ha presentado elementos fácticos o jurídicos sobrevinientes que invaliden la inferencia razonable sobre la imposición de la medida de aseguramiento, sino más bien reiteración de argumentos ya expuestos o simples razonamientos nuevos, no es dable reabrir dicho estadio bajo consideraciones similares”, agregó la Corte.

¿Por qué es investigado Gaviria?

La Fiscalía acusó a Gaviria por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por presunta irregularidad en el contrato de infraestructura 2005-CO-20-3351 para el mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz tramo La Cruzada-Caucasia, sector nuevo Oriente-Escarralao celebrado el 22 diciembre de 2005 entre la Gobernación y el Consorcio Troncal de la Paz.



Gaviria delegó para ello a la Secretaría de Infraestructura. El contrato fue pactado inicialmente en $41.663.432.778, con dos adiciones de $3.995.000.000 y $16.334.778.700, más la ampliación del plazo en 22 meses. Y se pagaron tres anticipos.



La Fiscalía acusó a Gaviria por el contrato como tal, y por la celebración del contrato adicional uno y del otrosí número dos y le reprochó la falta de vigilancia al proceso pues, cuando se hizo, la cuenta bancaria destinada a su depósito no tenía inscripción de la firma de interventoría.



La Fiscalía dijo que cuando la amortización del anticipo se encontraba aún en cero, el Consorcio Troncal de la Paz lo invirtió en la adquisición de maquinaria cuya titularidad quedó a nombre de integrantes de la sociedad, siendo dineros públicos. También cuestionó que una vez seleccionado el contratista, sin justificación alguna, se cambió el porcentaje del anticipo del 25 al 29 %.



Y señaló que el 8 de noviembre de 2007, se celebró el contrato adicional uno, incrementando el monto pactado inicialmente en $3.995.000.000 y el otrosí número dos del 27 de diciembre de 2007 por $16.334.000.000 sin la debida planeación y justificación.

