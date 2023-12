Corte mantiene condena contra hombre que disparó su revólver y bala impactó a menor

La Corte Suprema de Justicia ratificó condena en contra de un hombre que en una Noche de Velitas, y en estado de embriaguez, disparó su revólver y una bala impactó a una niña de 11 años.



El caso al que hace referencia el alto tribunal se registró en diciembre de 2016, en el barrio Marco Fidel Suárez de la ciudad de Bogotá, cuando la menor jugaba con otras niñas en la acera de enfrente en donde se encontraba el sentenciado.

Sede de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Justicia

El caso que llegó a estudio de la Sala Penal intentaba despejar la duda si el caso fue tentativa de homicidio con dolo eventual o con dolo directo.



Sin embargo, la Corte concluyó “que no hubo dolo directo porque el procesado no tenía una inequívoca intención de quitarle la vida a la niña”.



“Actuó con dolo eventual porque aunque era previsible que podía causar una muerte, decidió accionar el arma, dejando el resultado al azar”, indicó la corporación en su decisión que mantuvo la condena de 16 años y 8 meses contra el hombre.



En su momento, el padre de la menor indicó que el hombre accionó el arma hacia donde estaban las niñas jugando, pero no exactamente que le haya disparado a su hija, además de dar a entender que la distancia entre víctima y victimario era entre 4 y 6 metros.

En su análisis, la Corte señaló que, en efecto, “la capacidad de los disparos de arma de fuego para ocasionar la muerte a una persona y el hecho de que el hombre haya accionado el revólver en seis oportunidades implica que puso en marcha actos idóneos para la producción del resultado típico”.



Destacó el alto tribunal que el anterior argumento se suma a la circunstancia de que la niña estaba a corta distancia del tirador lo que implica que el hombre “previó la probabilidad de que su actuación condujera al deceso de la víctima”.



De la misma manera, la Sala concluyó que los testimonios de la víctima y su padre, en contraste con lo planteado en la demanda, “son coherentes al describir la manera en que el acusado accionó su revólver hacia la acera de enfrente de su vivienda, donde la lesionada jugaba con dos nietas de la compañera permanente del procesado”.



La Corte destacó que el deceso de la menor no se produjo gracias a la oportuna intervención médica.

