El 11 de enero de 2022, una joven de 22 años denunció que el esposo de su mamá la abusó sexualmente en 2005, es decir, cuando apenas tenía cinco años de edad y lo denunció formalmente ante la Fiscalía General.



En mayo pasado, la mujer publicó un video en su cuenta de Instagram contando los hechos y calificando al hombre como un "pedófilo asqueroso" y "abusador".



El video sumó más de 1.000 reproducciones y más de 1.500 comentarios por lo que, el hombre, presentó una tutela que acaba de ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

El hombre manifestaba que el contenido de esas publicaciones había vulnerado sus derechos porque lo califican de haber cometido delitos "contra la libertad, integridad y formación sexual, sin que exista previamente una sentencia condenatoria en su contra".



Y aseguraba que los comentarios del video eran "intimidatorios y amenazantes" por lo que pedía que esa publicación fuera eliminada.

En primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela al considerar que hombre no le había solicitado anteriormente a la mujer que bajara el vídeo de sus redes sociales en el que habrían presuntamente afirmaciones injuriosas en su contra.



Además, estableció que la demandada habría actuado bajo "su derecho a la libertad de expresión que tienen las víctimas de abuso sexual y cualquier otra forma de violencia".



El hombre impugnó esee fallo bajo el argumento que sí había agotado los medios para proteger sus derechos enfatizando que "había solicitado a la Fiscalía un control de legalidad respecto de las manifestaciones efectuadas por la presunta víctima por la publicación del aludido vídeo".



¿Qué dice la Corte?

En segunda instancia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la tutela al indicar que los calificativos usados por la joven "no generaron un daño tangible al

patrimonio moral" del hombre.



"Lo expresado por (...) se observa amparado en el ejercicio del derecho a libertad de expresión: se efectuó con posterioridad a la denuncia formal que presentó ante la Fiscalía General de la Nación, lo que permite tener por acreditada la carga mínima de veracidad de la información aun cuando constitucionalmente no se exige para opiniones propias", dice la sentencia.



La decisión señala además que el citado video "no fue sistemático o repetitivo, ni tuvo como finalidad dañar u ofender, sino exponer su situación e incentivar a otras mujeres a denunciar hechos que consideren atentatorios contra su integridad y formación sexual; y, finalmente, goza de protección Constitucional".



Lo anterior, recordó la Sala, porque el denominado 'escrache' ha sido protegido varias veces por la Corte Constitucional que, por ejemplo, en la sentencia T-275 de 2021 dijo que si bien la publicación de estas denuncias en redes sociales tiene potencial de generar daño a la honra de los mencionados, esto no quiere decir que las mujeres, el periodismo y los usuarios de las redes no puedan publicar y divulgar denuncias veraces e imparciales hasta que no exista condena judicial en firme en contra del presunto agresor.



"En criterio de la Sala, imponer una carga de esta naturaleza a las presuntas víctimas de abuso y acoso, a los periodistas y a los usuarios de las redes sociales que denuncian estos actos resultaría desproporcionado, inhibiría el ejercicio de la libertad de expresión e información por medios digitales, invisibilizaría las denuncias de las mujeres y profundizaría la discriminación de género", dice esa sentencia de la Corte Constitucional.

Con esos argumentos, la Corte Suprema de Justicia dijo que lo que hizo la joven con la publicación del video no afectó el derecho a la intimidad del hombre, así se hubieran publicado sus nombres y apellidos completos, al estimar que esa información "no tiene la virtualidad de afectar su esfera individual y personal, pues no se revelaron datos sensibles propios de su vida privada como: documento de identidad, dirección de domicilio, lugar de trabajo, fotografías o demás documentos que permitieran individualizarlo".



Según la Corte, tampoco se vulneró el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia porque para el momento de la publicación, el proceso aún seguía en etapa de investigación y no se demostró que haya comprometido la objetividad del la Fiscalía.

