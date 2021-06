Corte precisa cuándo llevar más de la dosis mínima no es delito

En Colombia, la dosis mínima de droga son 20 gramos de marihuana, uno de cocaína y cinco de hachís. No obstante, cuando se comprueba que es para el consumo, una persona puede portar un poco más de esa cantidad, ya que lo que castiga el tráfico de estupefacientes es la venta de droga.



Así lo ha señalado la jurisprudencia colombiana en varias oportunidades, aunque hay duda de cuántos gramos más son permitidos bajo la modalidad de llevar consigo. En esta oportunidad, la Corte Suprema estudió el caso de un hombre detenido por portar 5.6 gramos de cocaína.



(Le puede interesar: Dosis mínima puede portarse con condiciones: Consejo de Estado)

La Sala Penal de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Hugo Quintero, reiteró que el consumidor es un sujeto que tiene protección reforzada y, por tanto, si su comportamiento no excede la esfera privada no se le puede endilgar una afectación a la salud pública.



En ese sentido, el alto tribunal reiteró que no se trata de la cantidad que porte la persona dado que el factor determinante para establecer si hay delito es la finalidad de ello y por tanto puede portar más de la mínima si la finalidad es darle un uso personal.

En este punto, la Corte reiteró que no se necesita ser adicto para probar el consumo, porque una persona puede ser un consumidor ocasional.



(Le puede interesar: Por qué no se suspendió decreto sobre dosis mínima, pese a demanda)



En este tipo de casos, dijo la Corte, es la Fiscalía la que debe probar que una persona detenida con un poco más que la dosis mínima tiene como fin la comercialización del estupefaciente.



Este pronunciamiento se dio a la hora de revocar la condena emitida, en primera y segunda instancia por un juzgado y el Tribunal de Pereira, contra un hombre que fue detenido en Dosquebradas (Risaralda) con 5.6 gramos de cocaína. La Corte Suprema dijo que la conducta de este hombre no era un delito pues no se pudo comprobar más allá de duda razonable que buscara vender la droga.

“Se ha establecido un claro criterio en cuanto a que el consumidor o adicto puede portar una cantidad ligeramente diferente a la legalmente establecida, siempre y cuando lo haga con la finalidad de su uso personal y aprovisionamiento, acorde con sus necesidades de consumo”, dijo.



(Le puede interesar: Se cae orden de reglamentar ley que protege a comunidades negras)



“En el proceso de la adecuación típica, lo importante es identificar y acreditar la finalidad o propósito del porte para determinar la antijuricidad material de la conducta. De manera que, para poder configurarse como tráfico o distribución no se depende exclusivamente de la cantidad de la sustancia llevada, sino de la intención que persigue frente a la acción realizada”, agregó la Corte.



“Una de las peores distorsiones sociales que la llamada 'guerra contra las drogas' ha generado es la criminalización de los consumidores y su acoso policial como consecuencia casi natural del relacionamiento con actividades criminales que debe tener el consumidor, habitual o no, para adquirir sustancias que son de comercialización prohibida (con la excepción de algunos Estados que han descriminalizado el uso recreativo y han facilitado la cadena comercial bajo estrictos controles de la autoridad)”, dijo el alto tribunal.



(Le puede interesar: La historia del joven 'falso positivo' por el que condenaron a Nación)

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

En Twitter: justiciaET

Lea más noticias de Justicia

-Millonarias irregularidades en Planes de Agua en 7 departamentos



-Estas son las 5 EPS con más tutelas por fallas en servicio de salud