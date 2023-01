Una vez más, la Corte Constitucional le solicitó al Congreso que regule el derecho fundamental a acceder a una reparación integral en los casos de violencia intrafamiliar, “por medio de un mecanismo judicial justo y eficaz que respete los parámetros de debido proceso, plazo razonable y prohibición de revictimización”.



En un fallo de tutela, la Corte constató que no todos los jueces del país aplican estándares de protección a favor de las mujeres, que son derivados del enfoque de género y de los compromisos adquiridos por Colombia derivados de la Convención Belem Do Pará; e indicó que no hay una regulación acorde con el derecho de las mujeres a ser reparadas, en los términos de esta Convención, lo cual ya había sido advertido en la sentencia SU-080 de 2020.



En dicha sentencia la Corte ya había indicado que no hay un mecanismo judicial con esas características que proteja a la mujer víctima de ese delito, por ejemplo, en los procesos de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico para acceder a la reparación del daño.



“El Congreso no ha implementado mecanismos judiciales para garantizar la reparación de la víctima de violencia contra la mujer, lo cual, aunado a la falta de apropiación de la jurisprudencia sobre la necesidad de considerar que los alimentos decretados a cargo del cónyuge culpable (el que ocasionó el divorcio) puede tener un carácter resarcitorio, ha acentuado la desprotección de las víctimas de violencia intrafamiliar”, dice el nuevo fallo.



Según la Corte, a la luz del enfoque de género, es razonable que “las autoridades judiciales evalúen diferentes formas de reparación, entre las cuales puede estar la cuota alimentaria en favor del cónyuge inocente, para lo cual es necesario trascender de la noción tradicional del Código Civil que limitaba el análisis a la capacidad, la necesidad y el vínculo, al no tratarse de una cuestión restringida a la sanción del cónyuge responsable del divorcio, sino también a su reconfiguración, en cumplimiento de mandatos internacionales de reparación a la mujer víctima de violencia intrafamiliar”.



Con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, el alto tribunal reiteró que ignorar el enfoque de género y prescindir de su aplicación para estudiar, de manera transversal, la violencia contra la mujer “puede constituir en sí mismo un escenario de violencia institucional y revictimizar a quien acude a los mecanismos dispuestos en su favor, lo cual es inaceptable en el marco constitucional colombiano, en donde se impone la obligación de analizar los matices de la situación que ha sufrido cada mujer y el deber de ser reparada de manera integral”.

El caso estudiado

El pronunciamiento se hizo al revisar el caso de Ana*, quien presentó una tutela luego de que un juzgado ordenó disminuir la cuota alimentaria que recibía de su expareja sin que se tuviera en cuenta que fue atacada por el hombre, que la amenazó de muerte y le cortó con un machete los dedos meñiques y el anular.



Por los hechos, él fue condenado a 48 meses de prisión por lesiones personales y la mujer tiene secuelas permanentes tanto físicas como mentales. Tras el divorcio, en 2010, se le condenó a pagar una cuota alimentaria en un equivalente al 20 por ciento de la pensión. El hombre intentó tumbar esa decisión diciendo que Ana no estaba un estado de necesidad porque las hijas le enviaban dinero y que se había quedado con los bienes tras la separación, argumentos que fueron rechazados en 2010.



Pero en 2019, él pidió que lo exoneraran del pago de alimentos porque tenía 66 años, tenía el colesterol alto y Ana había viajado a Estados Unidos a visitar a una hija y entonces, según él, “tenía recursos”. Ana respondió que eso era falso, porque ella era peluquera y la lesión que él le causó le impidió seguir trabajando. En julio de 2021 un juzgado falló parcialmente en favor del hombre y le bajó la cuota, por lo que Ana presentó una tutela que llegó hasta la Corte Constitucional.



El alto tribunal cuestionó la decisión del juez por haber hecho “del escenario judicial un espacio hostil para las mujeres” y porque el juzgado en su fallo criticó que supuestamente Ana no hacía “nada”, desconociendo que ella se dedicó al cuidado de sus hijas cuando todavía estaba casada.



“Esto permitió a su entonces pareja trabajar y desarrollar su carrera profesional, pese a que ambos debían concurrir al cuidado de los hijos en común. De manera que, no puede presentarse la situación como si Ana no tuviera derecho a dichos alimentos –o a determinado monto– al ser completamente ajena a la actividad de su expareja, quien recibe dos pensiones”, señala el fallo.



La corte dijo que “la invisibilización de este tipo de labores, que en muchos casos son ejercidas por mujeres, no solo se debe a su voluntad, sino a una estructura patriarcal, en la que el ámbito de la mujer se restringe al de la casa; mientras que el de los hombres se extiende a la vida pública”.



En ese sentido, la Corte aseguró que “el hecho de no contar con un trabajo no solo puede ser producto del daño en la mano con la cual ejercía el oficio, también puede atender a la circunstancia de haber dejado a un lado su desarrollo profesional y estudios para atender a sus dos hijas”.

El enfoque de género

Protesta en Cali contra la violencia contra la mujer. (Imagen de archivo) Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Al revisar el caso, el alto tribunal añadió que aunque el hombre ya pagó la pena de prisión, en estos casos la violencia excede el ámbito del proceso penal, por lo que los jueces deben valorar la situación actual de la víctima y las repercusiones de la agresión.



La Corte llamó “la atención sobre la necesidad de escuchar a las mujeres víctimas en estos escenarios, lo cual no necesariamente debe llevar a acceder a sus pretensiones, pero tampoco a limitar las razones que podrían hacer explícito el hecho de que la violencia ejercida trasciende a la valoración de estos alimentos y la fijación de la cuota”.



La Sala dijo que el análisis del caso debió situarse en la “trágica y determinante circunstancia que implica para una mujer adulta que quien era su pareja la agreda con un machete y ello le impida vincularse al oficio que ejercía de manera ocasional”. Es decir, analizar los daños a la salud física y psicológica, evitando la revictimización y dejándola hablar.



Por eso, ordenó a la jueza que dicte un fallo de reemplazo en el que “se abstenga de reproducir escenarios de violencia institucional en contra de una víctima de violencia”. Además, la Corte tumbó las sentencias que habían negado la protección a Ana, dictadas por la Corte Suprema y la Sala Civil, Familia y Laboral de Armenia, así como el fallo del Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Armenia, que había rebajado la cuota.



En el mismo sentido, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura difundir esta decisión y capacitar a los funcionarios judiciales sobre el enfoque de género para promover nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género, que permitan la real reconfiguración de patrones culturales y estereotipos discriminatorios.

* Nombre cambiado por protección de la víctima

