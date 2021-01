Corte pide investigar a abogada de caso de aborto por irrespeto

Dos demandas que buscaban prohibir por completo el aborto –y que le fueron negadas desde el año pasado–, múltiples correos, recusaciones, nulidades en otras demandas que no tienen que ver con las suyas, y hasta videos y fotos de fetos muertos ha enviado la abogada Natalia Bernal Cano a la Corte Constitucional.

La abogada, a quien el año pasado el alto tribunal le rechazó dos demandas en las que se declaró inhibido por su falta de argumentación, ha seguido tramitando toda clase de recursos ante la Corte.



En esos recursos, Bernal afirma que en su caso se le vulneró el debido proceso, y además ha pedido congelar –con nulidades y recusaciones– la demanda del movimiento Causa Justa que busca eliminar el delito de aborto en Colombia para que las mujeres no sean penalizadas cuando interrumpen sus embarazos más allá de las tres causales permitidas desde el 2006.



Uno de los recursos que presentó la abogada fue una recusación para que el magistrado Antonio José Lizarazo no pudiera estudiar una nulidad que ella había presentado contra la decisión que se negó a aceptar su demanda que buscaba prohibir el aborto por completo.



La Corte Constitucional no solo rechazó esa recusación sino que además pidió a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura –hoy Comisión de Disciplina Judicial– que evalúe si se investiga a la abogada disciplinariamente por su trato irrespetuoso con los magistrados y sus afirmaciones sin argumentos.



Incluso, la Corte le advirtió que si continúa actuando de la misma forma, podría aplicar en su contra las medidas correctivas que le permite la ley.



En esa recusación contra Lizarazo, como en tantos de los otros recursos que ella ha presentado, la abogada expuso argumentos que para los magistrados son arbitrarios.



Por ejemplo, dijo que la sentencia en la que la Corte se inhibió en su demanda se publicó después de que el alto tribunal aceptó estudiar la del movimiento Causa Justa porque el magistrado necesitaba incorporar los argumentos de esta última demanda que busca la despenalización del aborto en el fallo en el que rechazó la que ella presentó. Casi como si sugiriera que el magistrado necesitaba copiarse de los argumentos de la demanda de Causa Justa para poder responder la suya.



Así, según Bernal, quien ha alegado un supuesto trato inequitativo entre su demanda y la que ahora tramita Causa Justa, en esa decisión hubo maniobras y "actuaciones secretas", porque afirma que no tuvieron en cuenta sus múltiples pruebas en contra del aborto, y además el fallo se publicó siete meses después de que la Corte tomó la decisión de inhibirse.



Al evaluar la recusación contra Lizarazo, en un auto de la magistrada Gloria Ortiz, la Corte Constitucional encontró que la petición de Bernal carecía de argumentos, pues expresó "un grupo de razones que, además de incoherentes y desordenadas, demuestran su desconocimiento de los aspectos centrales que guían el control de constitucionalidad".

"No existe ninguna norma legal que prevea tal cuestión y, además, tampoco resultaría razonable una previsión de esa naturaleza, por el hecho de que cada uno de los trámites opera de manera independiente y responde a términos preclusivos", dijo la Corte, agregando que la demora en publicar el fallo fue por asuntos procesales y la suspensión de términos por la pandemia del coronavirus.

Para la Corte, la afirmación de que Lizarazo estaba interesado en admitir la demanda de Causa Justa y luego publicar el fallo rechazando la de Bernal "es irrespetuosa con la administración de justicia y desconoce los atributos de independencia e imparcialidad con que actúa esta Corte".



El alto tribunal también asegura que es un abuso del derecho que Bernal intente separar a Lizarazo, y a otros magistrados con múltiples recusaciones, solo porque no son de su agrado "y a partir de personales prejuicios".



Por todas estas razones, y por todas las "peticiones infundadas" que ha hecho Bernal –que tal y como lo publicó EL TIEMPO en diciembre han sido criticadas por instituciones universitarias y hasta por la misma Presidencia– es que la Corte Constitucional pidió investigar disciplinariamente a la abogada.



En esas peticiones, asegura la Corte, Bernal ha "expresado afirmaciones en contra de varios magistrados" y además "ha utilizado un lenguaje carente de respeto con este Tribunal".



La Corte recordó que el Código Disciplinario del abogado clasifica como faltas el hecho de intervenir en una actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o interfiera el normal desarrollo de esos procesos. También se castigan las amenazas a funcionarios judiciales, y proponer incidentes y toda clase de recursos "manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos".



Por eso en esta decisión la Corte ofició en su momento a la Sala Disciplinaria, que entregó sus procesos a la nueva Comisión de Disciplina Judicial, para que esa entidad decida "si procede investigar disciplinariamente a la abogada Natalia Bernal Cano".



Pero además, como la Corte tiene poderes correcionales, el alto tribunal conminó a Bernal a que se "abstenga de formular solicitudes irrespetuosas, amenazantes o infundadas hacia los magistrados y magistrados de la Corte". De lo contrario, le advirtió la corporación, hará uso de esos poderes que le dio el artículo 44 del Código General del Proceso.

Esos poderes, según el artículo 44, implican desde sanciones de arresto de 5 días para quienes le falten el debido respeto a los jueces por cuenta de sus funciones o de 15 días para quienes impidan u obstaculicen una diligencia judicial.



También permite sanciones con multas y hasta la expulsión de una persona que perturbe una audiencia o diligencia, y permite devolver todos aquellos escritos que sean irrespetuosos contra funcionarios o las partes de un proceso.



