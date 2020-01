Corte pide garantizar acceso digno a la justicia en el Amazonas

Un proceso penal por lesiones personales que se inició en agosto de 2016 y que hoy, más de tres años después, ni siquiera ha avanzado a la etapa de juicio llevó a la Corte Suprema de Justicia a hacer un llamado de atención para que se garantice que los habitantes del Amazonas puedan tener acceso digno a la justicia.

El caso está relacionado con una agresión que sufrió un habitante del corregimiento La Pedrera, del municipio de Puerto Nariño, Amazonas, en agosto de 2014. Al agresor se le imputaron cargos, pero el proceso no ha avanzado y se ha aplazado 9 veces porque no hay medios tecnológicos ni vías de acceso adecuadas para que los testigos y las partes se puedan movilizar al juzgado.



La Fiscalía advirtió que los testigos del caso y hasta el acusado tendrían que viajar 8 días por río para llegar al despacho judicial ubicado en el casco urbano de Puerto Nariño. “Los testigos no cuentan con dinero suficiente para sufragar este tipo de gastos, pese a que exista una citación por parte de autoridad judicial, ni tampoco con la disponibilidad de tiempo de aproximadamente 20 días (contando ida y regreso, y tiempo que dure la diligencia) para desplazarse a testificar dentro de esta causa”, advirtió el ente acusador que pidió a la Corte que el caso pase a un juzgado más cercano a La Pedrera.



Los magistrados de la Corte Suprema se pronunciaron sobre la petición y cuestionaron que la región del Amazonas, a pesar de ser considerada “el pulmón del planeta (...), ha sido abandonada por el Estado en todos los sentidos, especialmente en ambiente y acceso a la administración de justicia”.

Las dificultades

que llevan a esta extrema decisión deben ser conjuradas en el menor tiempo posible por el Consejo Superior de la Judicatura. FACEBOOK

TWITTER

Y tras acceder a la petición de la Fiscalía de trasladar el proceso, los magistrados fueron más allá y oficiaron al Consejo Superior de la Judicatura, encargado del manejo financiero y de infraestructura de la rama judicial, para que tome decisiones de fondo.



“Que celebre contratos y convenios interinstitucionales, para que cumpla eficazmente su deber de garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de los habitantes del Amazonas, en condiciones acorde con la dignidad humana (...), con la garantía real del servicio de justicia dadas las particularidades de esa zona alejada del centro de poder nacional”, se lee en la decisión.



REDACCIÓN JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com