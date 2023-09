Al analizar la tutela que interpuso un ciudadano, la Corte Constitucional le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que elabore un plan de acción que permita evacuar, de manera pronta, los procesos de extinción de dominio que lleven varios años sin moverse en la entidad.



(Le dejamos: Arturo Char: el informe sobre empresas de los Char y de Gerlein que reposa en la Corte)

El caso que llevó al alto tribunal a tomar dicha determinación se remite a una tutela en la que un hombre explicó que la Fiscalía 58 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio empezó un proceso por un hecho que pasó el 12 de abril de 2019. No obstante, la Corte advirtió que han pasado cuatro años y los investigadores no han tomado ninguna decisión al respecto.



De esta forma, para la Sala Novena de Revisión del alto tribunal con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, la Fiscalía 58 "prolongó de manera desproporcionada e injustificada la fase inicial del proceso que adelanta, pues tan solo hasta el mes de junio de este año presentó la demanda necesaria para continuar con ese trámite y emitió resolución de medidas cautelares".



(Le dejamos: Fiscalía da la cifra exacta de bienes entregados a la SAE en los últimos años)

Corte insta a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General a que diseñe y ejecute un plan de acción para evacuar los procesos de extinción de dominio de mayor antigüedad.

S/T-309-23

M.P. José Fernando Reyes https://t.co/WLNnUafqe0 pic.twitter.com/8K7zU8sicr — Corte Constitucional (@CConstitucional) September 12, 2023

Facebook Twitter Linkedin

José Fernando Reyes, magistrado Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

En ese sentido, la corporación judicial tumbó las sentencias de tutela que había perdido el ciudadano, y a su paso protegió sus derechos llamando a todos los despachos de la Fiscalía que tienen procesos de extinción a que agoten la etapa inicial de cada caso "dentro de un plazo razonable, y a que diseñen y ejecuten un plan de acción para evacuar los procesos de ese tipo con mayor antigüedad".



Asimismo, el llamado fue a los jueces de extinción de dominio de primera y segunda instancia. A ellos los invitó a que solucionen prontamente si hay lugar a sustraer el dominio de los bienes del accionante.



(Puede ver: Cancillería debe coordinar cumplimiento de medidas cautelares en casos de desaparecidos)

Las claves de la decisión

La Sala Novena de Revisión concluyó que sus órdenes se deben a que en el caso concreto que estudió no se acreditaron circunstancias que aumentaran la complejidad del proceso, ni tampoco el accionante tuvo un papel activo en la fase inicial del expediente.



Por otra parte, para la Corte "aunque no existe un término legal para la etapa inicial del proceso, en este caso la tardanza es atribuible a la negligencia de la Fiscalía, pues no obedece a problemas estructurales del sistema de administración de justicia". Todo esto terminó afectando los derechos del ciudadano, quien no encontró que en su proceso se haya administrado justicia de manera pronta.



En su fallo, la Corte Constitucional también recordó que si bien las autoridades pueden extinguir el derecho de dominio de ciertos bienes, esto no da pie para que se prolongue por tiempo indefinido la investigación de un caso sin tomar una determinación de fondo.



(Puede ver: Duro regaño a Fiscalía por negarse a crear unidad para investigar crímenes contra niños)

Facebook Twitter Linkedin

Búnker de la Fiscalía. Foto: Unidad Investigativa

Eso por el lado de la extinción de dominio, pues el hombre reclamante, por los mismos hechos, afronta un proceso penal del que también conoció la Corte. En ese, la Sala encontró que sin justificación alguna, la Fiscalía no cumplió con el plazo para imputar cargos.



"Por ello, le ordenó a la Fiscalía 26 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos que, en un plazo no superior a 30 días, adopte una resolución de fondo en el marco de la etapa de indagación. Asimismo, exhortó a la procuradora general de la Nación (Margarita Cabello) para que constituya una agencia especial en los asuntos que cursan contra el accionante", expuso el alto tribunal.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: