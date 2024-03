Corte pide a administradoras de pensiones evitar trabas que afecten a adultos mayores

La Corte Constitucional nuevamente elevó un fuerte regaño a las administradoras de pensiones en el país al resolver el caso de una adulta mayor que tenía 1523 semanas cotizadas y aun así no podía acceder al pago.



De acuerdo con la corporación, una ciudadana de 70 años solicitó acceder a la pensión de vejez, porque acreditó 1523 semanas cotizadas mientras trabajaba en un centro educativo en el municipio de Toluviejo, Sucre, pero la administradora Colfondo se había negado a cancelar el dinero hasta tanto el municipio de Tolú (Sucre) no realizara el pago efectivo del bono pensional.

La accionante, se lee en la tutela, invocó el amparo toda vez que la administradora y el municipio “le habían impuesto barreras administrativas para acceder a la prestación económica, a pesar de que manifestó ser una persona de tercera edad con amnesia, artrosis, osteoporosis, obesidad y cefalea; madre cabeza de hogar y que tenía bajo su responsabilidad una hija con discapacidad”.



Colfondos respondió que no podía adelantar el trámite solicitado por la accionante hasta que el municipio no realizara el pago al que tenía derecho la mujer por los periodos trabajados entre junio de 1973 a julio de 1977, octubre de 1983 a octubre de 1987 y enero a marzo de 1988.



Sin embargo, un juez de instancia declaró improcedente el amparo al considerar que no había certeza de que los padecimientos de salud le impidieran a la accionante promover el proceso laboral para definir su situación.

La medida fue ordenada por la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

Pero la Sala Tercera de Revisión, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, “amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social de la adulta mayor.



Al tiempo, la Sala consideró que la administradora y el municipio “realizaron una inadecuada gestión en el trámite del bono pensional para el reconocimiento de la pensión de vejez de la demandante”.



“La Sala constató que Colfondos había omitido sus obligaciones de actuar con la debida diligencia en relación con la emisión del bono pensional y el trámite de reconocimiento de la pensión”, señaló la corporación.

Se espera que en febrero próximo se resuelva la tutela. Foto: Cortesía Corte Constitucional

Respecto del municipio, la Corte halló que en su condición de empleador directo de la accionante entre 1973 y 1988 “era el responsable de emitir el bono pensional” y no se pudo conocer conocer las razones por las cuales no realizó el pago porque “no fue posible conocer las razones”.



En consecuencia, la Sala le ordenó a Colfondos liquidar definitivamente, reconocer y pagar la pensión de vejez a la accionante e incluir todos los valores que correspondieran a los tiempos de servicio y los aportes que la actora había efectuado a lo largo de su vida laboral.



Asimismo, la Sala previno a la entidad para que actuara con diligencia y eficiencia con el fin “de evitar trabas administrativas que pudieran afectar negativamente los derechos de las personas, más aún cuando se trate de sujetos de especial protección -como personas de la tercera edad con afecciones de salud y en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica-”.

