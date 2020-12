EPS debe cubrir cirugía de abdominoplastia tras un bypass

Tras lograr con una tutela que un juez le ordenara a la extinta Caprecom realizarle una cirugía bypass bariátrica en el 2016, una mujer que tenía obesidad mórbida consiguió perder 51 kilos tras ese procedimiento.

Sin embargo, tras perder todo ese peso la ciudadana quedó con flacidez y exceso de piel, por lo que, como parte de su tratamiento y recuperación integral, su médico especialista le ordenó tres cirugías: una reconstrucción mamaria bilateral con colgajos, una abdominoplastia en círculo funcional, y una braquioplastia bilateral.



Tras ser liquidada Caprecom, la mujer quedó suscrita a la EPS Ana Wayuu E.P.S.I, que tiene cubrimiento en 9 municipios de La Guajira. Pero esa EPS se negó a realizar los procedimientos afirmando que eran cirugías con fines estéticos que no podían ser cubiertas con recursos de la salud pública por lo cual, si quería acceder a ellas, tenía que pagarlas con su propio dinero.



Pero al revisar una tutela de la usuaria, la Corte Constitucional acaba de darle la razón a la mujer y le ordenó a la EPS realizar los procedimientos que ella necesita para su recuperación.



El alto tribunal recordó que las EPS no pueden catalogar una cirugía plástica como estética o cosmética sin antes hacer un análisis del caso particular, y de las condiciones físicas, psicológicas y funcionales que corresponden a cada paciente.



Cuando una EPS quiera negar un procedimiento de este tipo –señalando que no está cubierto por el Plan de Beneficios de Salud– debe demostrar con un soporte médico que los servicios que le están pidiendo tienen como única finalidad el embellecimiento.



Así, dijo la Corte, hay ciertas ocasiones en las que algunos procedimientos que en principio podrían ser vistos como estéticos, en realidad no lo son pues cumplen fines reconstructivos funcionales, es decir, mejoran la salud de un ciudadano.

Y es que la salud, recordó el alto tribunal, abarca desde componentes físicos hasta psicológicos, lo que implica que aquellos procedimientos que le permiten a una persona llevar una vida digna también tienen que ver con la salud.



Con todos estos elementos, al evaluar el caso particular de la paciente de La Guajira, la Corte dijo que se le deben practicar las cirugías que ordenó su médico pues buscan corregir problemas generados por la obesidad mórbida que tenía.



Para la Corte, el deber del sistema de salud público con la paciente no terminó con el bypass, pues debía garantizar todos los procedimientos que ella necesita, ya que, como lo aseguró en su tutela, ha tenido que usar fajas para facilitar su movilidad y realizar sus labores diarias, y también se ha visto afectada psicológicamente por el exceso de piel que le quedó tras la cirugía.



Por esto la Corte le dio un plazo de 48 horas a la EPS para autorizar y realizar los procedimientos a la paciente.

Otras decisiones sobre procedimientos que EPS habían negado calificándolos como estéticos

En el 2018, en otro fallo, la Corte Constitucional también se pronunció sobre este tipo de servicios negados, al ordenarle a Sanidad Militar entregarle a un hombre un lente verde ya que aunque sus ojos son de ese color, tras sufrir un glaucoma le habían dado un lente de color café, lo que afectó su autoestima y sus derechos.



Y en el 2019 el alto tribunal también se pronunció sobre el tema al asegurar que el procedimiento de reconstrucción de senos, tras sufrir cáncer de mama, no puede ser considerado por las EPS como un servicio estético, por lo cual están obligadas a realizar estas cirugías a las mujeres que las soliciten.



En ese caso, dijo la Corte, está claro que la reconstrucción de senos busca la rehabilitación para recuperar una parte del cuerpo que fue afectada por una enfermedad, por lo que le ordenó a la EPS Cosmitet Ltda. realizar este procedimiento a una usuaria.



Una posición distinta ha tenido la Corte Constitucional frente a los cambios de prótesis afirmando que el fin de la vida útil de estos implantes debe ser asumida y sufragada por quien se somete a esta cirugía.



