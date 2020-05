Ordenan casa por cárcel transitoria a policía condenado por deserción

La Corte Suprema de Justicia le concedió la prisión domiciliaria transitoria a un auxiliar de la policía que fue condenado por deserción.

Se trata del caso de un auxiliar que ingresó el 11 de octubre a la Escuela de Policía Antonio Nariño de Barranquilla para prestar servicio militar obligatorio. Sin embargo, el 30 de diciembre del 2016 el joven se ausentó sin permiso de las instalaciones policiales, y tomó un bus para irse a Cartagena, y luego a una finca cercana a trabajar.



En julio del 2018 lo acusaron por el delito de deserción. El juzgado se adelantó en el Departamento de Policía del Atlántico que, el 9 de noviembre del 2018, lo condenó a 8 meses de prisión, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena.



El caso llegó a casación en la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena. Con esa decisión, como quedó ejecutoridad la sentencia, debía ordenarse la captura del auxiliar de Policía.

Sin embargo, la Corte aseguró que, según el artículo 8 del decreto 546 del 2020 (con el que el gobierno creó medidas de detención domiciliaria transitoria, en el marco de la pandemia de coronavirus) los jueces de conocimiento o de segunda instancia, según corresponda, pueden hacer efectiva la condena en prisión domiciliaria transitoria, siempre y cuando se cumplan las exigencias expedidas en dicho decreto.



Esto, dice la Corte, también puede cobijar a personas que ya estén en libertad para que, al momento de ordenar su detención, se tengan en cuenta estas consideraciones pues no tendría sentido esperar hasta materializar la captura en una cárcel, para allí sí concederle la prisión domiciliaria transitoria.



La Corte dice que aunque este caso no se encuentra ni en primera ni en segunda instancia, sí está en casación, por lo cual, para proteger la salud del sentenciado, el alto tribunal asegura que tiene competencia para concederle la prisión domiciliaria transitoria.



Así las cosas, la Corte ordenó que el auxiliar de Policía sea cobijado con la prisión domiciliaria transitoria por el término de 6 meses, ya que fue condenado a una pena inferior a los 5 años y no se encuentra en ninguna de las exclusiones del decreto.



Para recibir este beneficio, el joven debe diligenciar un acta de compromiso en la que asegure que no va a cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial, a comparecer ante esa autoridad cuando sea requerido y permitir la entrada de servidores públicos encargados de vigilar su pena en su vivienda. Ese compromiso se podrá firmar virtualmente.



