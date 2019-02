Corte ordena garantizar reconstrucción de senos por cáncer de mama

La Corte Constitucional aseguró que el procedimiento de reconstrucción de los senos, tras sufrir cáncer de mama, no puede ser considerado por las instituciones de salud como un servicio estético, por lo que deben garantizar el derecho de las mujeres a realizarse estos procedimientos.

El primer argumento de la Corte consiste en que si bien es cierto que el Plan de Salud excluye los procedimientos estéticos, la reconstrucción de los senos por causa del cáncer de mama no puede ser considerada un procedimiento estético ya que lo que busca es la rehabilitación para recuperar una parte que fue afectada por una enfermedad. La Corte también recordó que "todo lo que no está explícitamente excluido se considera incluido”.



Así, el alto tribunal afirma que la salud no sólo tiene que ver con el estado de bienestar físico o funcional, sino también con lo psicológico, emocional y social por lo que debe ser interpretada de una forma amplia. Lo mismo el derecho a la vida, que no sólo implica la mera subsistencia, sino también la vida en condiciones de dignidad.



Desde esta perspectiva, las instituciones médicas deben diferenciar los procedimientos que tienen fines estéticos -y que en efecto están excluidos del Plan de Beneficios- de los que tienen fines de carácter funcional.



Así, los estéticos buscan modificar o alterar la estética o apariencia física con el fin de satisfacer el concepto subjetivo que la persona que se somete a este tipo de intervenciones tiene sobre el concepto de belleza. Pero, por el contrario, los procedimientos funcionales busca “preservar el derecho a la salud dentro de los parámetros de una vida sana y digna, así como también con el fin contrarrestar las afecciones psicológicas que atentan también contra del derecho a llevar una vida en condiciones dignas".



El segundo argumento del alto tribunal está relacionado con que en diferentes fallos ha afirmado que las personas que padecen enfermedades degenerativas, catastróficas, y de alto costo, como las que han sido diagnosticadas con cáncer, son sujetos especiales de protección por lo que las EPS e IPS deben priorizar su atención en salud. Así, se les debe brindar un tratamiento integral que implica "la prevención de la enfermedad, detección temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo".

La tutela que revisó la Corte

Para tomar esta decisión, el alto tribunal revisó una tutela que presentó una mujer contra la IPS Cosmitet Ltda (Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them & Cía), debido a que esa institución se negó a autorizar un procedimiento quirúrgico que había ordenado su médico para que se le reconstruyera el seno derecho con un implante mamario, y se autorizara la reducción del seno izquierdo.



Ese tratamiento se ordenó porque la mujer fue diagnosticada con cáncer de mama derecha, por lo que en junio del 2016 se le practicó una mastectomía.



La mujer, que tiene 59 años de edad, trabaja como docente por lo que es cotizante del régimen especial de seguridad social del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Cuando acudió a Cosmitet para que realizara el procedimiento que había ordenado su médico, la institución se negó afirmando que la reconstrucción de su seno era una cirugía estética que no está incluida en el Plan de Beneficios de Salud.



“La reconstrucción mamaria con implante no hace parte del tratamiento de la patología primaria, esto quiere decir que no aporta al control ni manejo del cáncer, lo que busca es mejorar las condiciones estéticas de la paciente posterior al tratamiento médico. Según la guía del usuario en su numeral 12 de Exclusiones, todos los procedimientos considerados estéticos, cosméticos o suntuarios no encaminados a la restitución de la funcionalidad perdida por enfermedad o la grave afectación estética por trauma o cirugía mayor están excluidos, por tanto no son responsabilidad de Cosmitet asumirlos”, le dijo la entidad.



Pero el alto tribunal le dio la razón y aseguró que negarle la reconstrucción de su seno derecho puede poner en riesgo su salud mental. Además, el alto tribunal le recordó a Cosmitet que "los procedimientos médicos que tengan un carácter reconstructivo o reparador se encuentran incluidos dentro del Plan de Beneficios en Salud, y por ende la práctica de la cirugía solicitada debe entenderse incluida".



