Corte ordena a EPS garantizar tratamiento para habitante de calle

Desde que era un niño comenzó a consumir drogas. Nació en Buenaventura el 23 de septiembre del año 2000 en un hogar de cinco hijos que fueron abandonados por su padre. Así fue como a las 12 años ya vivía en la calle junto a un hermano de 11. Llegó a Bogotá dos años después, luego de que su madre murió de forma violenta.

Sin padre y sin madre, se mantuvo en el consumo de distintas drogas que le han generado depresión, trastornos mentales y del comportamiento.



Se mudó al barrio Santa Fe en donde compartía un apartamento con su compañera sentimental. Allí solía permanecer con otras personas, incluido su hermano, con quienes constantemente cometía delitos.



En la calle también quedó expuesto a la violencia y a la delincuencia, y en el 2017, mientras cometía un atraco, recibió un disparo que le generó graves padecimientos en su salud. A sus 20 años, el joven tiene un trauma raquimedular, paraplejia y una úlcera glútea.



Al evaluar su caso, la Corte Constitucional le ordenó a una EPS que valore integralmente el estado de salud en el que se encuentra y emita las órdenes médicas para tratarlo.



La tutela que revisó el alto tribunal fue presentada el 18 de noviembre del 2019. En ese recurso judicial se alegó que se le estaban vulnerando sus derechos a la salud, la vida digna y la integridad personal.



En el recurso se expuso que el joven está vinculado al programa de atención a ciudadanos habitantes de calle del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Además, está afiliado a Capital Salud EPS, en el régimen subsidiado.



En agosto del 2019 el médico que lo estaba tratando le ordenó una silla de ruedas semideportiva con descanso de pies, unos elementos para sus rodillas y una crema para la úlcera. Además, pidió que se le suministraran pañales ya que el disparo afectó sus esfínteres.



El joven les contó a las autoridades en el proceso que no tiene familia y que toda su vida "ha estado institucionalizado". Y es que en sus registros se cuenta que desde el 2015, un año después de llegar a Bogotá, ha ingresado 14 veces al Sistema Penal de Responsabilidad Penal para Adolescentes por diferentes delitos como hurto calificado y agravado, lesiones personales dolosas y porte de armas. Ha pasado detenido desde tres meses hasta 18.



Y en el 2018, después de cumplir la sanción que le impusieron por el atraco del año anterior, fue acogido por un programa distrital. Después fue enviado a la Mesa (Cundinamarca), luego pasó al Centro Oasis, en Bogotá, y finalmente al Hospital Kennedy, en donde tuvo problemas con los médicos por agresión y no acatar órdenes, ni aceptar hábitos de aseo.



En el trámite de la tutela, la EPS aseguró que se había autorizado entregarle al joven la órtesis de rodilla, tobillo y pie que necesita, así como el caminador de rodachines y la consulta de psiquiatría, pues esos procedimientos y herramientas tenían una fórmula médica. Pero no se le había permitido la entrega de pañales, silla de ruedas ni el medicamento para la úlcera porque no tenían una prescripción de los médicos.



Ante la situación en la que vive el joven, el 29 de enero del 2020 el mismo Juzgado Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento le pidió a la Corte Constitucional que seleccionara la tutela para su revisión. El despacho judicial dijo que había sancionado al joven por sus delitos y le impuso unas reglas de conducta que él estaba cumpliendo. También añadió que los jueces que revisaron por primera vez su tutela le habían negado los pañales y el tratamiento integral, pero la realidad muestra que está en una "condición de vulnerabilidad".

Los argumentos de la Corte

Al evaluar la tutela, el alto tribunal encontró que al joven se le vulneraron sus derechos a la salud y a la vida digna. Así, aseguró que toda persona tiene derecho a recibir un diagnóstico médico, en el que se le realicen exámenes y se prescriban tratamientos, "que se deben determinar con el máximo grado de certeza permitido por la ciencia y la tecnología para aplicar el procedimiento médico más adecuado".



También añadió que toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra patología por el consumo y abuso de drogas a ser atendida de forma integral.



Además, el alto tribunal tuvo en cuenta que el joven es una persona en situación de discapacidad por lo cual tiene derecho a acceder a los servicios de habilitación y rehabilitación.

Esos deberes, dijo la Corte, están a cargo de las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en particular de la IPS, así como de los entes territoriales. También, la Corte señaló que el Ministerio de Salud debe asegurar que el sistema de seguridad social en salud garantice la prestación oportuna de estos servicios.



La decisión fue tomada por la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz.



El alto tribunal dijo que aunque la EPS le ha prestado algunos servicios de salud (y así se ve en el historial), no encontró que haya realizado planes de manejo de diagnóstico acompañados de prescripciones médicas para determinar qué servicios requiere para el tratamiento de sus males de salud.



"El accionante se encuentra afiliado al régimen subsidiado por medio de Capital Salud E.P.S. En ese sentido, la entidad accionada tiene la obligación de garantizar el suministro de todas las prestaciones que requiere el accionante dirigidas a diagnosticar y tratar su enfermedad", señaló la corporación.



Asimismo, agregó que "la ausencia de las órdenes médicas que especifiquen los procedimientos que se estimen pertinentes y adecuados para obtener una efectiva evaluación acerca del estado de salud del accionante de cara a garantizar su derecho a la rehabilitación física y a la salud mental violan su derecho al diagnóstico”, dijo la Corte en el fallo.



Para la Corte, la omisión de determinar qué tratamiento necesitaba el habitante de calle comprometían su derecho al diagnóstico para una rehabilitación de su salud física y mental.



“Además del derecho a recibir esa atención integral, también debe garantizarse, por un lado, que las personas reciban información clara, oportuna, veraz y completa de las circunstancias relacionadas con su estado de salud, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, incluyendo el propósito, método, duración probable y beneficios que se esperan", aseguró la corporación.



Así, al concederle la tutela presentada por el ciudadano, la Corte le ordenó a la EPS que a través de sus médicos valore de forma integral sus condiciones de salud y establezca cuál es el tratamiento adecuado para su condición, además de emitir las autorizaciones para que se le puedan suministrar esos servicios.



