Corte no tomó ninguna decisión frente a traslado de regimen pensional

La Corte Constitucional se declaró inhibida para una demandas que era clave para el Sistema General de Pensiones en el país.

Se trata de una demanda contra una norma de la ley 797 del 2003 que impide que una persona se pueda cambiar de régimen pensional cuando le falten 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a su pensión de vejez.



En este caso, los demandantes Jaime Riaño Espinosa, Paola Bedoya Flórez y Édgar de Jesús Ortiz Rodríguez, aseguran que la prohibición de cambiarse de régimen pensional cuando falten 10 años o menos va en contra de la dignidad humana, la igualdad y la seguridad social.



En su demanda aseguraban que esa restricción es problemática en los casos en los que una persona tiene 52 años (la pensión para hombres a los 62 ) y es despedida de su empresa, con o sin justa causa, pues ni siquiera en esos casos puede trasladarse de fondo.



Para los demandantes esta norma va en contra de quienes están en debilidad manifiesta, como lo son los adultos mayores, que no tienen empleo ni tienen los recursos económicos suficientes para poder hacer los aportes que exige el régimen de ahorro individual, pero tampoco pueden afiliarse a un programa que los subsidie para acceder a la pensión.



Así, aseguran que se viola el derecho a la seguridad social de quien tiene 52 años pero no puede hacer parte del fondo de solidaridad Colombia Mayor.



Según los demandantes, esta norma va en contra del derecho a la igualdad porque “presenta una extralimitación desproporcionada e irracional”.



Al respecto, la Procuraduría General envió un concepto el año pasado en el que le pedía a la Corte descartar la demanda y declararse inhibida, postura que fue acogida por el alto tribunal.



El Ministerio Público aseguró que la ley demandada no va dirigida a un grupo determinado de personas, “sino que va dirigido a todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones”, por lo que los efectos son los mismos para todos.



JUSTICIA