Corte no devolverá terna para Fiscal: esto dijo sobre la composición de solo mujeres

En medio del debate que se ha generado por la terna que presentó el presidente Gustavo Petro para elegir a la próxima Fiscal General de la Nación, en la cual incluyó solo a mujeres, se conoció un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.



En una carta de una página el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Fernando Castillo Cadena, respondió a la petición de un ciudadano que había solicitado devolverle al presidente Petro la terna para que se incluyera a un hombre.

Magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente de la Corte Suprema. Foto: Corte Suprema

La terna que el jefe de Estado presentó inicialmente a la Corte el 2 de agosto estaba conformada por las abogadas Amparo Cerón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra. Pero a finales de septiembre el presidente Petro sacó de la misma a Cerón e incluyó a Luz Adriana Camargo Garzón.



“Me permito informarle que la Sala Plena en sesión ordinaria celebrada el 14 de septiembre del año en curso, conoció su escrito en el que hace referenda a una “petición especial” y señala “Sírvase, señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, DEVOLVER la terna presentada por el señor Presidente de la Republica (sic) a efectos de que se reestructure y garantice en la misma la inclusión del hombre (género Masculino) en la tema para que se proporcionada (sic) a las exigencias de la Ley 581 del 2000”, comienza reseñando la carta sobre el pedido que había hecho el ciudadano Belisario Jiménez Luquez.



Luego se expone la respuesta del presidente de la Corte, quien le dice al peticionario que no hay motivo para devolver la terna.



“Al respecto, y una vez estudiado el asunto, la Plenaria determinó que no existe en el ordenamiento constitucional y legal motivo para devolver la terna que formuló el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 249 de la Constitución Política, para elegir Fiscal General de la Nación”.

Tutela por la composición de la terna

Gerardo Botero, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo particular

Esta respuesta de la Corte está fechada el 15 de septiembre, pero se conoció este miércoles, en la misma semana en la que el debate por la terna de solo mujeres se agudizó por la tutela que presentó contra la misma un magistrado de la propia Corte Suprema de Justicia.



Se trata del magistrado Gerardo Botero Zuluaga, quien radicó una tutela pidiendo que en la terna se incluya un hombre para garantizar la equidad de género.



De hecho, en su tutela el magistrado Botero cita esta respuesta de la Corte ante la petición ciudadana de incluir a un hombre, y pone de presente que en la sesión en la que se discutió esa petición ciudadana él manifestó que estaba de acuerdo con ese pedido.



“En dicha sesión manifesté, con toda claridad y contundencia, que avalaba y estaba de acuerdo con la petición presentada por el ya mencionado ciudadano, en tanto consideraba que en efecto se incurrió por parte del señor presidente de la República en una flagrante y ostensible violación no solo de nuestro ordenamiento jurídico (la Constitución y la ley), sino además de normativas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, que protegen y salvaguardan la equidad e igualdad de género”, se lee en su tutela.



Este miércoles, en entrevista con Caracol Radio, el magistrado Botero ahondó en los motivos de su tutela, y dijo que la "paridad de género no solo aplica para las mujeres".



En ese sentido, el togado sostuvo que una terna solo de mujeres va en contra de las normativas.



Botero afirmó que no pueden tildarlo de antifeminista y cuestionó que el presidente Gustavo Petro haya dicho, en un trino refiriéndose a su tutela, que le "gustaría oír las voces feministas alrededor de este tema", pues consideró que esto podría ser una convocatoria a protestar.



"Se me quiere lanzar a la hoguera por presentar una tutela pidiendo la equidad de género, pero ese es el ordenamiento jurídico nuestro, se está violentando nuestro ordenamiento jurídico, la Ley establece que debe hacerse en condiciones de igualdad, incluyendo hombres y mujeres", sostuvo en la entrevista.



Corte responderá a peticiones de la externada Cerón

Amparo Cerón fue una de las inicialmente ternadas por el Presidente. Foto: Archivo Particular

De otra parte, se conoció que este jueves, en Sala Plena, la Corte Suprema estudiará y responderá a dos cartas que había enviado Amparo Cerón luego de que el presidente Petro la sacó de la terna.



En sus cartas, Cerón manifestó que ella no ha renunciado a su aspiración a la Fiscalía, pese a que el mismo jefe de Estado se acercó a la Corte Suprema para cambiar la terna y sacarla a ella.



En la última misiva que dirigió a la Corte, Cerón sostuvo que la modificación de la terna tuvo como antesala que "algunos medios de comunicación dieron audiencia a un personaje que hizo afirmaciones falsas para desprestigiar mi nombre, como si yo hubiera cometido irregularidades, incluso delitos, en ejercicio de mis funciones, especialmente en el caso Odebrecht".



Así mismo, ella ratificó que "no fue consultada" para la elaboración de la nueva terna y que tampoco le pidieron su "consentimiento para excluirme; por manera que es fácil apreciar que se trata de una revocatoria directa de un acto administrativo autónomo, particular y concreto".



Sus peticiones tendrán discusión y respuesta por parte de la Corte Suprema este jueves.



No obstante, el estudio de fondo que debe hacer el alto tribunal de la terna, de cara a elegir a la próxima cabeza de la Fiscalía, aún tomará tiempo y por el momento no se ha fijado el cronograma para las audiencias con las candidatas.



