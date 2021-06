Corte niega más plazo para regular sobretasa a la gasolina

En 2019, la Corte Constitucional tumbó la posibilidad de que el Gobierno fije por decreto la base gravable de la sobretasa a la gasolina. Esa decisión se tomó con efectos diferidos a dos legislaturas para que el Congreso expidiera una norma que señalara los criterios para ello. Ese plazo se vence el 20 de junio de 2021 y en el legislativo hay una iniciativa que si bien tiene mensaje de urgencia, apenas pasó primer debate.



Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), le pidió a la Corte que ampliara el plazo o que se difirieran de nuevo los efectos de la sentencia C-030 de 2019 hasta el 20 de diciembre de 2021. La petición acaba de ser negada.



En la solicitud, Asocapitales explicó que el asunto estaba contenido en la reforma de Solidaridad Sostenible, es decir, la reforma tributaria que se radicó el 15 de abril de 2021 que originó las protestas del paro nacional y que fue retirada por el Gobierno.



Asocapitales le dijo a la Corte que allí estaban contenidos los elementos necesarios para que las entidades territoriales “recaudaran recursos indispensables para su funcionamiento, para el mantenimiento de la infraestructura vial, así como para el sostenimiento y financiación del transporte público”.



Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Corte Constitucional negó la posibilidad de extender los efectos diferidos de su decisión de 2019 en tanto que los fallos que expide el alto tribunal no son objeto de recurso alguno.



“La solicitud presentada por la directora jurídica de Asocapitales resulta improcedente, toda vez que no se cumplen los presupuestos señalados en el artículo 287 del Código General del Proceso, al no ser presentada dentro del término de ejecutoria de la providencia”, dice el auto conocido por EL TIEMPO.



“La sentencia C-030 de 2019 fue notificada mediante edicto 036 del día 13 de marzo de 2019 8, el cual fue desfijado el día 15 del mismo mes y año, por lo que la misma quedó ejecutoriada el 18 de marzo de 2019. De esta manera, los solicitantes tenían hasta la fecha anteriormente señalada para presentar la solicitud de adición”, dijo la Corte.

Con el poco tiempo disponible, Asocapitales promovió una iniciativa legislativa que tiene mensaje de urgencia del Gobierno y que fue aprobado en primer debate el sábado pasado.



“La única posibilidad es que tengamos extras y estamos pidiéndolo para para el día lunes 21 y poder dejar aprobada la iniciativa”, dijo Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales a este diario.



Con los plazos encima, la Federación Nacional de Departamentos le dijo a la Corte Constitucional que “es preocupante el poco tiempo con el que cuenta este proyecto para su trámite legislativo, máxime con la situación que afronta el país alrededor de la discusión de proyectos del orden tributario y fiscal”.



“En este estado de cosas, solicitamos a la honorable Corte Constitucional que basados en los argumentos jurídicos que motivaron la expedición de la sentencia de inexequibilidad con efectos diferidos y teniendo en cuenta que el término aún no se ha cumplido, pueda tomar una decisión prudente frente a la estabilidad presupuestal de los territorios, y extienda los efectos diferidos por un término de una legislatura, que corresponde a la cuarta legislatura Julio 2021- Junio 2022", dice la petición.



Lo anterior, agregó la Federación, "para que el Congreso de la República realice la modificación al artículo 121 de la Ley 488 de 1998 a fin de establecer, con certeza y claridad, la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM”.

¿Qué pasa si no hay proyecto de ley en esta legislatura?

Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, explicó que sin base legal, la sobretasa de la gasolina no podrá seguir siendo recaudada. Según señaló Zapata, esto tendría graves efectos para el funcionamiento del transporte masivo en las ciudades capitales y en el marco fiscal de mediano plazo de los municipios.



“Estamos hablando de $16 billones para los municipios incluyendo las capitales y, para los departamentos, es de $ 7.6 billones. Nos quedarían desfinanciados los marcos fiscales de mediado plazo de las entidades territoriales”, señaló.



Zapata agregó que, sin extras, no habría recaudo hasta la aprobación en la otra legislatura. “Logísticamente es una locura que la sobretasa se suspenda un mes. ¿Qué va a pasar?”.



En su escrito a la Corte, la Federación Nacional de Departamentos aseguró que

en el 2019, "la sobretasa a la gasolina y ACPM recaudó un total de 2.7 billones aproximadamente, de los cuales la Nación recaudó $310.000 millones".



"Las entidades territoriales recaudaron de sobretasa a la gasolina y al ACPM un total de $2.4 billones de pesos", señaló la Federación. De estos, los municipios recaudaron $1.63 billones ( $945.000 millones fueron de las ciudades capitales y $685.000 millones el resto de municipios).



Y, los departamentos recaudaron un total de $766.000 millones ($456.000 millones de

sobretasa a la gasolina y $310.000 millones de sobretasa al ACPM).



"El impacto de una suspensión en el recaudo de la sobretasa a la gasolina y al ACPM tendría nefastas implicaciones en las finanzas de estos entes territoriales, que ya se han visto afectadas desde 2020 como consecuencia de la pandemia del COVID-19", agrega la Federación.



"Para la vigencia 2020, los departamentos reportaron ingresos por $718.673 millones por concepto de sobretasa a la gasolina y al ACPM, mientras que para el 2019 sumaron $735.172 millones de pesos. La disminución para el 2020, se da por la afectación por las medidas decretadas para mitigar los efectos de la pandemia", agregó.



Según la Federación Nacional de Departamentos, a diciembre de 2020, la deuda pública de los departamentos ascendía a $4.7 billones, empezando por Antioquia, Cundinamarca y Atlántico.



"Se puede apreciar que esta deuda es financiada con distintas fuentes dentro de las cuales la sobretasa a la gasolina se encuentra pignorada por $19.243 millones que corresponde a una participación del 0.4% y el ACPM por $175.002 representando el 3.7% del total de la deuda", agregó la Federación a la Corte.



¿Qué propone el proyecto de ley?

La directora Ejecutiva de Asocapitales explicó que la iniciativa en trámite plantea la siguiente fórmula para fijar la base gravable de la sobretasa a la gasolina y al ACPM: “El 25 % del precio de la gasolina extra y corriente y, con base en eso, se hicieron proyecciones. Los 1270 pesos que hoy se cobran de sobretasa quedarían fijos para el 2021 y 2022 para la gasolina corriente”.



“Para extra, el 25 % son 1.775 pesos que quedaría congelado para 2021 y 2022. Y para el ACPM, sería el 6.5 % nos da 301 pesos que también sería congelado esos dos años. Y, a partir del 2023, se indexaría de acuerdo al IPC”, dijo.



Zapata insistió en que la sobretasa a la gasolina no es un tributo nuevo, sino que viene desde 1989 y está cedido a los entes territoriales desde 1998. "No se le está aumentando el precio final a la gasolina. No representa un incremento adicional", dijo.

