Corte niega las primeras 177 tutelas que pedían liberar a Álvaro Uribe

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó 177 tutelas que llegaron a este alto tribunal, en las que particulares pedían tumbar la detención preventiva que la Sala de Instrucción de esa corporación impuso hace dos semanas contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Estas son las primeras 177 tutelas que se rechazan de 400 que personas afines al uribismo y al expresidente presentaron a favor del exsenador del Centro Democrático, pidiendo su libertad.



En sus decisiones sobre la 'tutelatón', el alto tribunal asegura que quienes presentaron estos recursos judiciales no hacen parte del proceso, es decir, no tienen legitimación para reclamar derechos fundamentales a nombre de Uribe.



Además, la Corte encontró que no hubo ninguna vulneración a sus derechos políticos por la medida de aseguramiento que se impuso contra el expresidente, a quien la Sala de Instrucción ordenó detener en medio de la investigación que se lleva en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.



Las razones de la Corte se sustentan en la jurisprudencia de ese alto tribunal y en argumentos jurídicos según los cuales la tutela es un recurso extraordinario para defender derechos fundamentales que, en primera medida, deben ser presentadas por los interesados a quienes se les estén vulnerando supuestamente esas garantías, o por terceros cuando el directamente afectado no pueda hacerlo.

Precisamente esta 'tutelatón' impulsada por el uribismo es una estrategia similar a la que en su momento usó uno de los principales contradictores políticos de Uribe: Gustavo Petro. En el caso de Petro, las tutelas pedían frenar la destitución que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez decidió contra Petro por el manejo de las basuras en Bogotá.





JUSTICIA