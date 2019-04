Corte niega extradición de ciudadano pedido por homicidio en EE.UU.

La Corte Suprema de Justicia negó la extradición de una persona pedida en extradición por las autoridades de Estados Unidos para cumplir una pena de 15 años de cárcel por ocasionar la muerte de otro ciudadano en un accidente de tránsito.

Se trata del ciudadano colombo estadounidense William Alexander Arenas Atehortúa, quien fue capturado en Envigado (Antioquia) en septiembre del año pasado, en cumplimiento de una solicitud de extradición de una Corte del Condado de Broward en Florida.



“El viernes 2 de noviembre de 2012, aproximadamente a las 8:12 p.m., William Arenas conducía un Nissan 350Z, en una curva a velocidad no menor a 69 millas por hora en una zona permitida de 30 millas por hora. Intentó abrirse paso en medio del tránsito a esta alta velocidad cuando al esquivar un vehículo, perdió el control, golpeó el borde de la acera y fue lanzado por los aires, golpeando y decapitando a un peatón quien fue declarado muerto en la escena”, se lee en la petición de extradición para que cumpla una condena por homicidio emitida en mayo de 2015.



El detenido se declaró culpable del homicidio del ciudadano Luis Camejo y quedó en libertad bajo fianza pero no se volvió a presentar ante las autoridades de EE.UU.



Con ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, la Corte decidió negar la extradición del ciudadano al considerar que aunque el delito existe en los dos países la pena en Colombia es mucho más baja que la aplicada al capturado.



El Tribunal indicó que la sentencia en Colombia por ese tipo de hechos sería menor a cuatro años y por tanto excarcelable. Así las cosas, dijo la Corte, aunque la pena por homicidio se puede aumentar cuando la persona abandone sin justa causa el sitio de los hechos, esto no se aplica a la situación del capturado que lo que hizo fue salir del país para evitar la condena.



“En efecto, cierto es que en nuestra legislación la pena para el homicidio culposo se aumenta de la mitad al doble cuando “el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta”, pero ese ausentarse del lugar de los hechos no equivale a fugarse del país donde se le esté juzgando o requiriendo; el incremento sólo surge a partir del momento en que el conductor autor de la conducta ilícita se evade al tiempo de los hechos del lugar donde ellos ocurrieron”, se lee en la sentencia.



Y añade que no hay evidencias de algún comportamiento del ciudadano que lleve a un incremento de su sentencia la cual sería en Colombia de al menos 32 meses de cárcel lo que “es inferior a cuatro años, luego en esas condiciones no se satisface el requisito de punibilidad previsto en el ordenamiento procesal penal y en consecuencia la extradición deviene improcedente”Con la decisión el ciudadano tendría que recuperar su libertad en caso de que no tenga otros procesos pendientes en Colombia.



