Corte niega a Fernando Londoño aclaración sobre fallo de Invercolsa

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó una petición que había hecho el exministro Fernando Londoño Hoyos, en la cual solicitaba que ese alto tribunal aclarara un fallo del 30 de octubre del año pasado.

En esa decisión que Londoño pedía revisar, la Corte ratificó un fallo de segunda instancia que estableció que él compró de forma irregular a mediados de los 90 unas acciones a la empresa Inversiones Gases de Colombia (Invercolsa), que en la época pertenecía a Ecopetrol.



Esas acciones, que hoy están en manos de la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana (Afib) en calidad de dación de pago, están avaluadas en casi 100.000 millones de pesos, dinero que por el fallo de la Corte se debe reingresar a la petrolera Ecopetrol.



Londoño le había pedido al alto tribunal que aclarara las razones por las cuales tomó esta decisión. Sin embargo, la Corte negó su solicitud de aclaración afirmando que la presentó el 19 de noviembre de forma extemporánea, pues ya se habían vencido los términos para poder elevar ese tipo de peticiones.



En el fallo que Londoño pedía aclarar, la Corte consideró que el exministro, quien compró las acciones en 1997, no tenía la calidad de trabajador de Invercolsa y, por lo tanto, no podía participar en el proceso de democratización de la propiedad accionaria del Estado en esa compañía.



El alto tribunal aseguró que ese proceso de compra de acciones sólo era para los empleados de Invercolsa y no para personas que o tuvieran un vínculo laboral con esta empresa.





