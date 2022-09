La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Cristina Pardo, indicó que hay preocupación por las discrepancias existentes entre las altas cortes y la Rama Judicial sobre algunos temas.



“Con cierta frecuencia tenemos que dejar sin efectos sentencias que a veces dictan las altas corporaciones judiciales, y vemos que hay discrepancias jurisprudenciales dentro de esas corporaciones y que siguen fallando de la misma manera, no obstante que hemos tenido que dejar sin efectos sentencias muy parecidas con anterioridad”, explicó.



“Tenemos esa preocupación sincera y pues pensamos si es que nosotros hemos perdido de vista alguna arista y por eso queremos ese diálogo y lograr una voz unificada porque para los ciudadanos es muy grave que la justicia no sea predecible, univoca e igualitaria”, agregó.



En el marco del evento anual de la Corte Constitucional que se adelanta en Villa de Leyva, Boyacá, Pardo hizo un llamado a sus pares a hacer un diálogo al respecto e indicó que esto se ha visto sobre todo en casos de tutelas presentadas contra decisiones judiciales.



“No se trata en absoluto de un choque de trenes, se trata de una conversación entre pares, vamos a bajar la guardia, admitir que nuestra jurisprudencia puede estar equivocada, que hay aristas que tal vez no se tuvieron en cuenta. Es la actitud con la que viene la Corte Constitucional”, dijo Pardo en el evento al que asistieron integrantes de toda la Rama Judicial.



Según la magistrada, esto es necesario porque “no es posible que sigamos manteniendo posiciones jurisprudenciales no unificadas. No solo al interior de cada una de las altas cortes, sino al interior de la Rama como un todo, debemos procurar una justicia predecible, igualitaria, sólida”.



Los fallos de tutela no se cumplen

Por otro lado, la presidenta de la Corte también se refirió a las sentencias de tutela que se emiten en el país por diferentes cortes y juzgados que no se cumplen.



“A veces las sentencias de la Corte Constitucional no se cumplen, no solo las de los demás jueces, es un problema que preocupa mucho a la Corte”, dijo al indicar que se inició un estudio sobre las razones de esos incumplimientos, que se viene adelantando con la cooperación alemana.



“El cumplimiento de una acción de tutela le corresponde al juez de primera instancia, es ante quien se puede tramitar el incidente, también la Procuraduría tiene funciones para lograr el cumplimiento”, agregó.

