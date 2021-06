Corte llama a medios para que protejan a empleados de violencia sexual

La Corte Constitucional determinó que los medios de comunicación deben facilitar los instrumentos para que, en caso de presentarse una situación de abuso y violencia sexual, el asunto se aborde al interior de la empresa superando estereotipos patriarcales y machistas.



Igualmente, señaló que las empresas deben esforzarse "por encontrar en conjunto con sus empleados/as las vías para prevenir la violencia y/o discriminación contra la mujer y, en caso de que se presente, ofrecer el acompañamiento adecuado".



"Esto no podrá suceder a menos que las empresas entiendan cuáles son sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias para proteger a sus empleados/as del acoso sexual, así como de la violencia y/o discriminación por motivos de género".



Así lo indicó la Corte Constitucional al fallar una tutela en favor de la periodista Vanesa Restrepo quien, en junio de 2019, puso en conocimiento de sus entonces jefes en el periódico El Colombiano que había sido abusada sexualmente por Juan Esteban Vásquez, un compañero de trabajo.



Restrepo pidió que se tomaran medidas para protegerla mientras avanzaba el proceso penal y el diseño de un protocolo institucional claro de prevención y atención de casos

de violencia sexual y de género. La empresa alegó que nunca dudó del testimonio de la periodista y que no es cierto que haya propiciado un ambiente de acoso sexual en el ambiente laboral y señaló que inició un proceso de para expedir un protocolo al respecto.



Con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Corte falló en favor de Restrepo y declaró que El Colombiano, por acción y omisión, vulneró sus derechos fundamentales pues "incumplió con sus deberes de prevenir, investigar y sancionar la violencia de la que fue víctima la accionante, privándola de contar con una ruta de atención y de acompañamiento claro, célere, confiable, con enfoque diferencial y de género e impidiéndole gozar de una ambiente laboral digno, sin revictimizaciones".



En ese sentido, la Corte no solo advirtió a El Colombiano para que no vuelva a incurrir en acciones victimizantes, sino que ordenó que en dos meses implemente una "política pedagógica interna que incluya la divulgación de los derechos humanos de las mujeres y la realización de talleres periódicos para capacitar a la totalidad del personal sobre asuntos tales como la protección reforzada que tienen las mujeres periodistas –libertad de expresión, entre otros– y la violencia sexual y de género en el trabajo".



Además, deberá crear un protocolo de atención claro para este tipo de casos y ordenó el reintegro de la periodista si ella así lo desea. La Corte señaló que estas órdenes, aunque dirigidas en específico a El Colombiano, buscan que haya un análisis en medios de comunicación más amplío sobre posibles casos de violencia sexual.



"Las órdenes proferidas buscan modificar el ángulo de visión tradicional imperante por un marco interpretativo más amplio y sensible a las necesidades específicas de las mujeres víctimas de discriminación y/o violencia por motivos de género, en particular, a las que se dedican al periodismo o trabajan en los medios de comunicación, de modo que se permita garantizar de manera célere, diligente, corresponsable sus derechos fundamentales a la igualdad material, a no ser discriminadas y a vivir una vida libre de violencia y sin sesgos o preconcepciones que las infravaloren u obstaculicen el goce pleno de sus derechos".

La Corte encontró que la denuncia efectuada por la periodista Vanesa Restrepo debió haber sido analizada por la empresa, no desde una óptica neutral, "sino a partir de un enfoque diferencial y centrado en el género, para ofrecerle a la víctima una ruta clara y asegura de atención y acompañamiento que le brindara protección a sus derechos sin re victimizarla".



Además, analizó las circunstancias de su renuncia y determinó que la misma se convirtió en una especie de autocensura ante la falta de un mecanismo que le permitiera trabajar libre de violencia de género.



"La violencia y/o discriminación contra las mujeres periodistas y las que trabajan en los medios de comunicación incide, por lo general, en que muchas de ellas cuando no cuentan con espacios seguros en el mundo del trabajo optan por la autocensura o retiro de la profesión de periodista", dijo la Corte.



Lo anterior implica que, de todos los derechos fundamentales afectados –trabajo, dignidad humana, entre otros–, "en el caso de las mujeres periodistas víctimas de violencia de género también se vulnere su derecho fundamental a la libertad de expresión, toda vez que, en un plano fáctico, ellas ven silenciadas sus opiniones y limitadas sus posibilidades de comunicar, por cuenta de la exclusión que supone la violencia y/o discriminación por motivos de género y la forma en que estas violencias

interfieren con su labor periodística".

La Corte reprochó que los jueces en primera y segunda instancia no hayan hecho un análisis detallado de la situación antes de negar la tutela, por lo que previno a las autoridades judiciales para que, en adelante, en este tipo de casos hagan un análisis con enfoque de género.



Además, la Corte Constitucional exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que adopten las medidas y adelanten las acciones indispensables, a

efectos de lograr la ratificación y aprobación del Convenio C-190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo.

En su defensa, el periódico El Colombiano aseguró que como empresa no ha facilitado un contexto de acoso sexual en el ambiente laboral y resaltó que “en los tres últimos años el Comité de Convivencia Laboral de El Colombiano no ha recibido denuncia alguna por hechos relacionados con acoso sexual".



También indicó que El Colombiano que nunca puso en duda lo relatado por Restrepo ya que la postura de la empresa es la “de creerles a las mujeres y respaldar cada una de las acciones que, en el marco de la legalidad, decidan emprender en pro de que

efectivamente se respeten sus derechos”.



En ese sentido, el medio de comunicación dijo que en su momento expresó su voluntad de "colaborar en lo que se requiriera para el desarrollo de la investigación”. Y destacó que se iniciaron las respectivas acciones para expedir un protocolo, para lo cual se hicieron reuniones con la Fundación para la Libertad de Prensa, se buscó al Ministerio del Trabajo y a expertas.



"A partir de octubre de 2020 se realizó todo el despliegue para la divulgación y capacitación necesarias para la implementación del Protocolo ya aprobado, se inició con el Comité Convivencia y posteriormente en grupos así. Agenda con líderes: 19, 21 y 28 de octubre. Agenda con Empleados: entre el 1 de noviembre y el 22 de noviembre los y las colaboradoras distribuidos en 10 grupos", señaló el medio de comunicación..

'Necesitamos espacios seguros': Vanesa Restrepo

En diálogo con EL TIEMPO, la periodista Vanesa Restrepo celebró la decisión. "Se está reconociendo que es una tarea de todos, que no somos solo las mujeres ni las empresas sino que, como sociedad, todos tenemos una responsabilidad compartida para empezar a generar rutas para prevenir y atender casos de violencia sexual y discriminación por violencias basadas en género".



Sobre llamado que hace la Corte a las "empresas que se desempeñan en este campo" para facilitar los instrumentos, superar estereotipos patriarcales y machistas y tomar medidas para proteger a sus empleados de este tipo de casos, Restrepo dijo que se trata de algo necesario.



"Esa parte me emocionó mucho porque cuando hice público mi caso, muchas colegas me escribieron para contar casos de acosos verbales, piropos, que no hablaron nunca o que, cuando lo hicieron no les pusieron atención. Me contaban casos de hace 20 años de mujeres acosadas. No podemos seguir trabajando en esas condiciones, necesitamos espacios seguros", aseguró.



Restrepo celebró el enfoque de género que fue usado por la Corte en su pronunciamiento y destacó el reconocimiento que hizo el alto tribunal sobre las situaciones que la llevaron a renunciar. "Yo trabajaba muy contenta en el periódico, hacíamos muy buenas investigaciones y crónicas y a raíz de lo que sucedió, no solo yo, sino otros integrantes del equipo empezamos a sentir que las cosas cambiaron y, poco a poco, fuimos dando un caso al costado. A mi me quitaron el espacio seguro de trabajo", agregó.



Restrepo señaló que el proceso penal contra Juan Esteban Vásquez se encuentra en etapa preparatoria de juicio. Él ha alegado ser inocente.



