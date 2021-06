Corte llama a indagatoria al congresista Carlos Cuenca

Por presunta compra de votos en elecciones 2014, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal al representante a la Cámara por el departamento de Guainía Carlos Alberto Cuenca.



Con ponencia del magistrado César Augusto Reyes Medina, el alto tribunal también abrió investigación formal al exrepresentante Édgar Alexander Cipriano.



Ambos fueron llamados a indagatoria por la presunta comisión de los delitos de corrupción al sufragante.



A Cuenca, además, se le investiga por soborno.



La Sala de Instrucción abrió este caso porque, presuntamente para la campaña a la Cámara de Representantes del 2014-2018, en Inírida, compraron votos a comunidades.



Al parecer, Cuenca Chaux ofreció materiales de construcción (tejas de zinc y bultos de cemento) para que ciudadanos votaran por él, mientras que Cipriano supuestamente ofreció motosierras y motores.



Según la Sala de Instrucción, Cuenca habría dejado plasmados los acuerdos de presunta compra de votos en recibos para que los votantes reclamaran los materiales, y el segundo, en actas de compromiso.



