Persecuciones al colectivos de abogados Cajar pasan a la Corte IDH

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) informó que fueron notificados este miércoles de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió poner en conocimiento de la Corte Interamericana, órgano judicial del sistema interamericano, las violaciones de derechos humanos contra miembros de ese colectivo y sus familiares ocurridas desde 1990.

Esto significa que el Estado colombiano será juzgado para determinar si tiene responsabilidad internacional en hechos de persecución contra miembros de ese colectivo defensor de derechos humanos.



Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede inadmitir los casos que se le presentan, “eso es muy excepcional”, explicó este jueves Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que ha acompañado el caso del Cajar ante la CIDH.



“Este caso va a ser admitido porque no tiene ningún tipo de obstáculo de forma para ser resuelto por la Corte”, aseguró Krsticevic.



(Lea también: Corte Constitucional tumba sesiones virtuales de Congreso)



El caso fue llevado a la CIDH en 2001, y en 2006 ese órgano emitió un informe de admisibilidad. El año pasado, presentó un primer informe provisional en el que establece responsabilidad del Estado colombiano y dicta algunas recomendaciones, pero según explicaron abogados del Cajar, al no cumplir esas recomendaciones, la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte.



La abogada Jomary Ortegón explicó que la Corte conocerá del cúmulo de casos de persecución, asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas, exilio, entre otras violaciones de derechos humanos, ocurridos desde 1990 hasta, por lo menos, el año pasado.



Sin embargo, también podrá conocer de “hechos sobrevinientes”, como los perfilamientos ilegales que se habrían realizado desde inteligencia militar a abogados del colectivo y que se conocieron este año.



(Más información de su interés: La investigación preliminar a Uribe que volvió a dividir opiniones)



Reinaldo Villalba, también abogado del Colectivo, explicó que el caso se debe a una “serie sistemática y generalizada” de persecuciones contra el Cajar a través del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la extinta Agencia de Inteligencia, bajo dependencia de la Presidencia de la República, entre otros.



Asimismo, dijo Villalba, la mayor cantidad de situaciones ocurrieron entre 2003 y 2005, periodo en el que se habría concentrado la persecución contra integrantes del Cajar y sus familias. Entre los hechos, además de las labores de inteligencia contra los miembros del colectivo, Villalba mencionó los “discursos repetidos” del expresidente Álvaro Uribe contra el colectivo Cajar, pues se ha referido a esta organización como “colectivo de abogados de las Farc”, “voceros del terrorismo” y “traficantes de derechos humanos”.



Villalba señaló que el Cajar ha sido un “blanco permanente” de las acciones del Estado, antes y después del DAS, y se refirió a los últimos perfilamientos conocidos “donde nuevamente el Cajar es víctima de esas labores ilegales de inteligencia” y que en su mayoría, dijo, permanecen en la impunidad.



Entre las recomendaciones que la CIDH formuló al Estado colombiano en 2019 estaba impulsar medidas de protección concertadas con los miembros del Cajar y prevenir que se produjeran nuevas violaciones, lo que no ha ocurrido, según señaló Villalba.

(Le puede interesar: ¿Cómo podría sesionar virtualmente el Congreso?)

El abogado también indicó que es la primera vez que un caso de esta naturaleza, sobre persecución a una organización defensora de derechos humanos, llega a la Corte. “Esperamos que se devele ese uso criminal de las agencias de inteligencia y se recomiende la proscripción de esas doctrinas que genera la violación de derechos humanos, como la de seguridad nacional”, dijo Villalba.



Asimismo, señalaron este jueves en rueda de prensa, esperan que la Corte se pronuncie sobre el reconocimiento, legalidad y legitimidad que tiene la defensa de los derechos humanos. Que se exhorte al Estado para adelantar “investigaciones eficaces” que lleguen a los máximos responsables es otra de las pretensiones del colectivo Cajar.



La Corte Interamericana ha emitido 14 condenas contra el Estado colombiano por responsabilidad internacional en distintos casos.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com