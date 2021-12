Antes de salir a vacancia judicial, la Corte Constitucional inició el estudio de las objeciones presidenciales al proyecto de ley aprobado en el Congreso este año que crea un tratamiento penal diferenciado a las mujeres cabeza de hogar que cometan delitos menores.



Se trata del proyecto de Ley 093 de 2019 Senado y 498 de 2020 Cámara que dispone penas sustitutivas de la libertad para mujeres cabeza de familia condenadas por los delitos de hurto, conservación o financiación de plantaciones, destinación ilícita de mueble o muebles y el tráfico de estupefacientes en algunas circunstancias; o por delitos cuya pena sea igual o menor de ocho años.



Lo anterior, sólo si se comprueba que “la comisión del delito está asociada a condiciones de marginalidad que afecten la manutención en el hogar” y se cumplan otros requisitos fijados en la ley como que una autoridad judicial verifique que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la persona no pondrá en peligro a la comunidad o a las personas de su cargo.



Esto no aplica para mujeres cabeza de hogar condenadas por delitos de genocidio, homicidio, delitos contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, el secuestro, extorsión o desaparición forzada. Según la iniciativa aprobada por el Congreso en junio de 2021, se permite la prestación de servicios de utilidad pública como una pena sustitutiva de prisión, entre otros.



El presidente Iván Duque objetó la iniciativa que tuvo avala del Consejo de Política Criminal, así como propuestas desde la Fiscalía y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En concreto, se objetaron tres artículos por estimar que se permite con estos que la pena sustitutiva de prisión “se extienda” al delito de concierto para delinquir cuando esté relacionado con los delitos ya citados y a todos los demás con penas de hasta 8 años.



Las objeciones aseguran que extender el beneficio a delitos graves y de alto impacto “contradice las obligaciones estatales de proteger tales bienes jurídicos y castigar severamente las conductas que los afectan y ponen en peligro”. Además, aseguran que con esto se desconocen compromisos internacionales y se está incurriendo en una vulneración al principio a la igualdad “por no reconocer el mismo derechos a los hombres”.



“Sustituir las condenas por una sanción simbólica resulta inconstitucional en cuanto que, más allá del beneficio que pueda producir en materia de alternatividad penal, genera un incentivo perverso para la comisión continuada de tales conductas, ante la circunstancia de no ser perseguidas adecuadamente por el Estado con la severidad que las mismas exigen”, dijo el presidente.



Una vez devuelto al Congreso los congresistas Juanita Gobertus y Rodrigo Lara como integrantes de una comisión accidental, presentaron un informe enfatizando entre otros que el proyecto de ley encuentra sustento en dos estudios sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad y sobre aquellas condenadas específicamente por delitos relacionados con el tráfico y fabricación de estupefacientes.



Los congresistas hicieron énfasis en la capacidad de “redirigir los esfuerzos punitivistas hacia opciones alternativas a la pena de prisión no solo tiene un fundamento que responde a los fines del Estado como un orden social justo, la prevalencia de la dignidad humana y la resocialización, sino que además es coherente con la evidencia”.

Corte solicitó pruebas

Las objeciones fueron rechazadas en el Congreso en octubre y enviadas a la Corte Constitucional que, con auto del 16 de diciembre pasado, avocó conocimiento del caso.



El estudio le correspondió al magistrado Jorge Ibáñez Najar quien solicitó al Congreso enviar las respectivas gacetas y al Inpec para que en un informe, detalle cuántas mujeres se encuentran privadas de la libertad y cuál ha sido la variación de esta cifra en los últimos diez años.



El informe debe especificar cuántas mujeres lactantes, gestantes y cabeza de hogar se encuentran privadas de la libertad; así como el porcentaje de mujeres condenadas a una pena igual o inferior a 8 años y un detalle sobre cuántas mujeres están condenadas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



Igualmente, la Corte ordenó al DANE para informe “cuántas mujeres y cuántos hombres cabeza de familia se reportan en Colombia; cuántos hogares monoparentales existen en el país y cuántos de ellos son encabezados por mujeres y cuántos por hombres” y para remita los informes estadísticos más recientes en los que se analicen los diferentes tipos de estructura familiar en Colombia.



A su turno, el Consejo Superior de Política Criminal deberá enviar a la Corte un concepto técnico sobre esta discusión en el que “exponga si considera que las medidas propuestas por el proyecto de ley objetado están en conexión con las prioridades del Plan Nacional de Política Criminal, tal como lo sugirió el informe de la Comisión Accidental a las objeciones presidenciales”.



La Fiscalía deberá igualmente presentar un concepto técnico y precisar “si la medida sustitutiva de la pena de prisión propuesta por el proyecto de ley objetado puede estar en consonancia con el “Direccionamiento Estratégico 2020-2024” (de la entidad)”.



Y se le solicitó un concepto al respecto a la profesora Astrid Liliana Sánchez Mejía, quien participó en la investigación “Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género”, y al profesor Rodrigo Uprimny Yepes, quien participó en la investigación “Mujeres, política de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en Colombia”.



De otro lado, la Corte también invitó a la Presidencia, al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema, a la Defensoría del Pueblo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Colegio de Abogados Penalistas, y a las facultades de derecho de varias universidades para que se pronuncien sobre este caso sí así lo desean.



El impacto del proyecto

Cuando la iniciativa legislativa fue presentada y debatida en el Congreso, la exposición de motivos usó cifras del Inpec, con corte a enero de 2019, que decía que entonces había 187.477 personas procesadas penalmente, “de las cuales 118.769 están privadas de la libertad en establecimientos carcelarios, 60.360 en prisión domiciliaria y 5.247 con vigilancia electrónica. De este universo, 110.571 son hombres, es decir, el 93.1 % de la población carcelaria, y 8.198 mujeres, equivalente al 6.9 % de este universo”.



Y el Inpec reportaba, a enero de 2019, que había un total de 13 mujeres lactantes y 74 madres gestantes privadas de la libertad. EL TIEMPO consultó las cifras actuales, con corte al 21 de diciembre de 2021, que señala que actualmente hay 4.697 mujeres condenadas y 2.128 presas, a la espera de que sea resuelta su situación jurídica.



En detención y prisión domiciliaria y con dispositivo de vigilancia hay 72.698 personas (hay que tener en cuenta las medidas que se tomaron por la pandemia), de las cuales 10.862 son mujeres y 61.836 son hombres.



De acuerdo con la investigación adelantada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes (Cider), la Pontificia Universidad Javeriana y el CICR, que se cita en la exposición de motivos y que es del 2018, el 66 por ciento de las mujeres privadas de la libertad pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2.



Ese informe también dice que 74,9 por ciento son madres cabeza de familia y que el 82,5 por ciento de las mujeres privadas de la libertad entrevistadas no tienen antecedentes penales y generalmente son condenadas por delitos que no implican el uso de la violencia.



justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

