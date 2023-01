Hasta el 26 de enero tendrán plazo 16 congresistas para corregir y volver a presentar una demanda ante el Consejo de Estado contra del Decreto 2422 de 2022, el cual creó la Comisión que estudia casos de personas capturadas que podrían ser voceros de paz y los recomienda al Presidente de la República, que decide si los nombra o no como tales.



El recurso de nulidad fue radicado por congresistas como Paloma Valencia, Miguel Polo Polo, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, entre otros congresistas de oposición.



Aunque la inadmisión de la demanda se decidió el 19 de diciembre del año pasado, las notificaciones apenas se estaban surtiendo porque hasta hace unos días estaba vigente la vacancia judicial.

La demanda de nulidad que fue inadmitida está en manos del consejero Hernando Sánchez Sánchez, y en el auto de inadmisión se les pide precisar a los demandantes el medio de control procedente invocando la respectiva norma y las pretensiones de la demanda. En su recurso inicial, los congresistas decían que era contra los numerales 2 y 3 del Decreto 2422.



De otro lado, en el auto se señala que aunque esta demanda es contra un acto firmado por el Presidente de la República, varios ministros y el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República deben ser notificados del recurso, pero los demandantes no informaron el lugar y dirección ni el canal digital de notificaciones de la demandada, por lo que se les pidió incluir esa información.



Así mismo se lee que los demandantes aportaron copia del acto acusado (el decreto), pero no aportaron constancia de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, por lo que se les pidió aportar dicha constancia.



Por todo esto se inadmitió el recurso y se les dio a los demandantes un plazo de 10 días, contado a partir de la notificación del auto, para que corrijan los defectos señalados; si no lo hacen, su demanda será rechazada.

