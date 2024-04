Corte inadmite incidente de impacto fiscal de Minhacienda por deducción de regalías

Un nuevo revés recibió el gobierno para intentar salvar la norma contenida en la reforma tributaria con la que el Gobierno buscaba recaudar más de cuatro billones de pesos.

Se trata de la inadmisión del incidente de impacto fiscal que presentó el Ministro de Hacienda y Crédito Público contra la sentencia C-489 de 2023, que declaró inexequible la prohibición del recaudo del impuesto de renta de los explotadores de recursos naturales no renovables.

Ante esa decisión, el alto tribunal dio plazo para que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, “el ministro de Hacienda y Crédito Público podrá corregir el escrito de sustentación y aportar los elementos de juicio indicados en la parte motiva de esta decisión”.

Además, la corporación a través de los magistrados ponentes Jorge Enrique Ibáñez Najar y Cristina Pardo Schlesinger indicó que contra el presente auto procede el recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1695 de 2013.

Recordemos que el fallo, proferido a finales del año pasado, inexequible la norma acusada por el desconocimiento del principio de equidad tributaria. Para sustentar su decisión, la Sala concluyó “que la actividad económica de explotación de recursos naturales no renovables está expuesta a una alta volatilidad de precios” que está determinada por factores externos al explotador o al país en el que ocurre la explotación.

“La Corte observó que, en periodos de precios bajos, la prohibición de deducción no aumenta la carga contributiva dentro de límites razonables, es decir, no reduce la utilidad del contribuyente, sino que implica confiscatoriedad. Esto es así en la medida en que grava utilidades inexistentes, y obliga al sujeto pasivo a contribuir aún sin capacidad para ello”, argumentó la Corte.

Así las cosas, 14 de diciembre de 2023, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, solicitó la apertura de incidente de impacto fiscal (en adelante, IIF) sobre la Sentencia C-489 de 2023.

Para fundamentar su petición, el ministro señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1695 de 2013, “está legitimado para ello. Así mismo, indicó que la solicitud fue presentada dentro de la oportunidad prevista en el artículo 5 de la Ley 1695 de 2013 y añadió que la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para conocer el asunto”.

El ministro argumentó que la declaratoria “genera graves consecuencias en las finanzas públicas” que afectan la sostenibilidad fiscal.

En particular, advirtió que “el impacto total de la declaratoria de inexequibilidad en los ingresos proyectados para 2024 asciende a $6.6 billones, lo cual equivale al 29.8% de los ingresos esperados para esa vigencia por la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social. […] A lo anterior se suma el impacto sobre la senda de recaudo que se tenía estimada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo entre 2025 y 2034 con ocasión de la no deducibilidad de las regalías”.

Ya en marzo pasado, la Corte había rechazado la solicitud de nulidad a fallo que había presentado el Ministerio de Energía.

Hasta el momento sigue en firme la posición del alto tribunal con relación a la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

