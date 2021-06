Corte inadmite denuncia de Leonidas Bustos contra Edward Rodríguez

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no admitió para su estudio una denuncia que interpuso el expresidente de ese alto tribunal José Leonidas Bustos en contra del representante a la Cámara por Bogotá Edward Rodríguez, al estimar que los hechos referenciados no constituyen delito.



Bustos, quien es investigado por el llamado 'cartel de la Toga' en la Comisión de

Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, aseguró que Rodríguez, en su calidad de instructor del caso habría incurrido en supuestas irregularidades.



(Le puede interesar: En juicio, y como testigo, reaparece exmagistrado José Leonidas Bustos)

Bustos, quien hoy está fuera del país, destacó en su denuncia varias afirmaciones realizadas por Edward Rodríguez que, en su criterio, evidencian que no actuó de manera eficiente y eficaz en la investigación. Y cuestionó que supuestamente no se le hayan tenido en cuenta pruebas necesarias o que se hayan repetido pruebas.



En últimas, el exmagistrado Bustos asegura que en una afirmación “sesgada y lisonjera” el investigador Edward Rodríguez sostuvo que, con posterioridad al acopio de más de cien pruebas testimoniales, de documentos y experticias, encontró serios indicios permisivos de concluir su participación en los delitos investigados.



(Le puede interesar: Procuraduría pidió condenar a Gustavo Malo por el 'cartel de la toga')



Para Bustos, esa actuación es mentirosa y prevaricadora porque de los 55 testimonios rendido, sólo en uno de ellos se le formulan sindicaciones, en concreto, en el proveniente de Luis Gustavo Moreno Rivera, quien está condenado por estos hechos y quien, en criterio de Bustos, miente cuando lo vincula al 'cartel de la toga'.

Al revisar la denuncia, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, dijo que es clara "la falta de relevancia penal de la conducta censurada respecto del aforado Rodríguez Rodríguez" y por eso inadmitió la denuncia.



A juicio de la Sala, las actuaciones de Rodríguez, al acusar a Bustos y exponer dicho acto ante los congresistas, no es un acto irregular ni es suceptible de calificarse como prevaricato y está amparada por la inviolabilidad parlamentaria.



(Le puede interesar: Piden que le quiten pensión a Francisco Ricaurte tras condena)



"La simple contemplación material de la acusación permite discernir que la actuación contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez no estuvo soportada, como también tiene la competencia el Congreso de la República, en la investigación de alguna causal de indignidad por mala conducta. Por el contrario, le fue atribuida la posible comisión de comportamientos constitutivos de infracciones de la ley penal", dijo la Sala.



Aunque Bustos le endilgaba a Rodríguez la comisión de los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción por el acto de la acusación y las afirmaciones hechas en el Congreso al respecto, la Sala señaló lo contrario.



(Le puede interesar: La historia tras la inédita condena al exmagistrado Francisco Ricaurte)



"Resulta evidente e incontrastable, que el denunciante parte de las afirmaciones efectuadas por el aforado en dicho trámite, que estuvieron referidas necesariamente a la investigación penal seguida en la Cámara de Representantes, al acopio probatorio en ella y, en consecuencia, a los motivos por los cuales se formuló la acusación, pero, en últimas, en la noticia criminal no le asigna el carácter delictivo a ese “acto” que califica de “procesal”", dijo la Sala.

El alto tribunal señaló que Bustos realmente estaba atacando con su denuncia la acusación dictada en su contra.



"El planteamiento contenido en la denuncia resulta sin duda artificioso, porque formalmente y, en contrariedad con las sindicaciones contenidas en ella, se le asigna la connotación delictiva, no la acusación, como fue en esencia argumentado, sino al “acto procesal” de su presentación oral ante el Senado pero respecto de la cual cuestiona en últimas su sustento", dijo la Sala.



(Le puede interesar: Los seis casos detrás de la histórica condena a Francisco Ricaurte)



"Lo anterior, con un propósito que devela finalmente el denunciante, no otro que el de atestar, como no podría hacerlo obviamente del auto de acusación, que esa presentación oral de ésta ante el Senado, en tanto que se trata de un mero “acto procesal”, de ningún modo comporta la exteriorización de un voto, ni de una opinión", aseguró.



"Así las cosas, por noticiar el antes mencionado en últimas y, en esencia, una conducta que no reviste de las características de delito, la denuncia será inadmitida. Ello, sin

que haya lugar, precisamente por dicho motivo, a disponer labor alguna de verificación de conformidad con el artículo 29 de la Ley 600 de 2000", dijo la Sala.



(Le puede interesar: Gustavo Malo seguirá preso, Corte Suprema le negó libertad)

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-Corte llama a medios para que protejan a empleados de violencia sexual



-Inpec borró mural que conmemoraba la masacre de 2020 en La Modelo



-Radican queja contra Gustavo Bolívar por financiación de primera línea