Estas son las 5 condenas a Colombia a las que hará seguimiento la Corte IDH

Desde el lunes (9 de octubre) y hasta el viernes 13 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará su 162 período ordinario de sesiones en Colombia, tras una invitación que realizó el Estado colombiano.



Desde la sede de la Defensoría del Pueblo, la Corte tendrá tres audiencias públicas en tres casos bajo estudio que involucran a otros países (Chile, Guatemala y Brasil) pero además, desde las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se harán audiencias de seguimiento al cumplimiento de fallos que en el pasado dictó la Corte contra Colombia.

Las condenas cuyo cumplimiento se verificará

El 25 de agosto de 2023 el Estado colombiano pidió perdón, en un acto público, por la desaparición de Víctor Manuel Isaza Uribe. Foto: Twitter Minjusticia

Serán cinco audiencias de supervisión de cumplimiento, todas son privadas y en ellas tienen la posibilidad de participar representantes de víctimas.



Este 9 de octubre se hicieron tres de estas diligencias, la primera fue por la sentencia en el Caso Isaza Uribe y otros vs. Colombia.



En este caso la Corte falló el 20 de noviembre de 2018 declarando responsable internacionalmente a Colombia por la desaparición forzada de Víctor Manuel Isaza Uribe, ocurrida el 19 de noviembre de 1987, en el municipio de Puerto Nare (Antioquia).



Isaza era miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (Sutimac) y simpatizante del partido político Unión Patriótica (UP), y en la madrugada del 19 de noviembre de 1987, mientras estaba detenido, un grupo de entre 8 y 10 hombres armados, que serían de grupos paramilitares, entraron a la cárcel y lo sacaron a él y a otros tres detenidos, quienes fueron llevados en un vehículo con rumbo desconocido.



Su familia sigue sin conocer su paradero y, según recogió la Corte IDH, no consta que las autoridades policiales o militares presentes en la zona desplegaran en ese momento acciones de búsqueda.



Para el tribunal internacional, su desaparición se dio en un contexto en el que estaban vigentes “marcos normativos” que propiciaron el paramilitarismo y la persecución de sindicalistas, quienes eran señalados como ‘enemigos’.



Por ese motivo, la Corte IDH dijo que el Estado vulneró derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y a la libertad sindical. También consideró que se vulneraron derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, a conocer la verdad y a la integridad personal de los familiares.

Sentencias por incursiones paramilitares en Antioquia

Acto de reconocimiento de responsabiliad del Estado por las masacres de Ituango. El presidente Gustavo Petro lideró el acto. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Este mismo lunes la Corte también analizó el cumplimiento del estado Colombiano de órdenes dadas en la sentencia por las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango (Antioquia).



Esta sentencia se dictó el 1.° de julio de 2006, y tiene que ver con incursiones paramilitares en las que se cometieron masacres en dos corregimientos de Ituango, en Antioquia.



La primera incursión fue el 11 de junio de 1996 y cerca de 22 hombres armados llegaron al corregimiento de La Granja y asesinaron a varios de sus habitantes.



Poco más de un año después, entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997, en otra incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro, 30 hombres armados torturaron y asesinaron a un grupo de personas, y luego obligaron a otros civiles a arrear ganado robado durante varios días y se hurtaron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado; antes de retirarse de El Aro, los paramilitares incendiaron gran parte de las casas.

Luis Modesto Múnera Posada, una de las víctima de la masacre en El Aro, Ituango. Foto: Jaiver Nieto

La condena a la nación en este caso fue por vulnerar los derechos a la honra y dignidad, a la propiedad privada, a la circulación y de residencia, a la protección judicial, a la vida, a la integridad personal. También se consideró que Colombia violó la prohibición de la esclavitud y servidumbre, y el derecho a la libertad personal y garantías judiciales.



Finalmente, el lunes también se verificó el cumplimiento de la sentencia del caso Vereda La Esperanza, de El Carmen de Viboral (Antioquia).



En este caso, el 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana declaró responsable internacionalmente al Estado por la desaparición forzada de 12 personas y el asesinato de otras más, entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996. Según reseña la Corte IDH, los hechos fueron cometidos por las Autodefensas del Magdalena Medio, con el apoyo de la Fuerza Pública.



Por ello, el tribunal internacional sostuvo que el Estado fue responsable por la violación al derecho a las garantías judiciales y protección judicial, así como por la vulneración al derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas directas. También se sancionó que Colombia violó el derecho de propiedad e inviolabilidad del domicilio por el allanamiento y destrucción de los bienes muebles e inmuebles de dos de las víctimas.

La operación Génesis y el caso de Jineth Bedoya

Marino Córdoba, sobreviviente de la Operación Génesis, defensor de derechos humanos y presidente de Afrodes. Foto: Rodrigo Sepulveda. EL TIEMPO

Por otro lado, este 13 de octubre se harán dos audiencias de seguimiento a sentencias.



El primer caso es por la sentencia es en el caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. Los hechos del caso se enmarcan en una operación militar llamada ‘Génesis’, desplegada entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en el área general del Río Salaquí y Río Truandó, para capturar a integrantes de Farc en la cual, de manera simultánea a las fuerzas estatales, también entraron integrantes de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, en la llamada ‘operación Cacarica’.



En las operaciones conjuntas del Ejército y los paramilitares fue asesinado Marino López Mena, uno de los pobladores, cuyo cuerpo luego fue desmembrado.



Estos hechos motivaron el desplazamiento de centenares de pobladores de la cuenca del río Cacarica hacia Turbo, Bocas de Atrato y Panamá, y aunque algunos regresaron años después, siguieron siendo objeto de actos de hostigamiento, amenazas y violencia por parte de grupos paramilitares. La Corte también señaló que tras la salida forzada de los pobladores de sus territorios ancestrales, estos fueron objeto de explotación ilegal por parte de empresas madereras con permiso o tolerancia del Estado.

En este caso, el país fue encontrado responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a no ser desplazados forzadamente, a la vida y a la integridad personal, a la propiedad colectiva, a las garantías judiciales y a la protección judicial, y también fue hallado responsable por haber incumplido sus obligaciones de garantizar la asistencia humanitaria y un retorno seguro, en violación del derecho de circulación y residencia y del derecho a la integridad personal.

Jineth Bedoya Lima fue víctima de secuestro y violencia física, verbal y sexual de los paramilitares en mayo de 2005, mientras desempeñaba su labor como periodista. Foto: EL TIEMPO

Finalmente, el viernes también se hará la audiencia de seguimiento al cumplimiento a la sentencia del caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Ese fallo es del 26 de agosto de 2021 y en el mismo se condenó al Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima.



Bedoya, quien hoy en día es editora de EL TIEMPO y líder de la campaña No Es Hora De Callar, en contra de las violencias contra las mujeres, había ido el 25 de mayo del 2000 a la cárcel La Modelo de Bogotá, donde iba a realizar una entrevista a un exparamilitar. No obstante, fue secuestrada desde la entrada de la cárcel por paramilitares y sometida durante las aproximadamente 10 hora a graves agresiones verbales y físicas, incluyendo violencia sexual.



Además de esto, Colombia también fue condenada por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones por los hechos; también se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y expresión y garantías judiciales por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió la periodista antes y después a los hechos del 25 de mayo de 2000.





