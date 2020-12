Corte IDH condena a Colombia por destitución de fiscal de Cartagena

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por los hechos que rodearon la salida del cargo de la exfiscal delegada ante los

Juzgados Penales del Circuito de Cartagena Yenina Esther Martínez Esquivia.

El caso pasó en mayo del año pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte IDH que señalaba que "se refería a a una serie de violaciones en el marco del proceso materialmente sancionatorio que culminó con la destitución de la víctima de su cargo".



Oficiales del programa de Justicia de Open Society Foundations acompañaron la demanda de la abogada colombiana.



La abogada asumió en la Fiscalía en julio de 1992 y según el expediente, al asignarle el cargo no se hizo referencia a qué tipo de nombramiento era, ni las condiciones del mismo. El 29 de octubre de 2004 el Fiscal General de la Nación emitió una resolución en donde se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Martínez Esquivia.



"En ella no se consignó ninguna motivación. La señora Martínez Esquivia estuvo, por consiguiente, más de 12 años nombrada en un régimen de provisionalidad",se lee en el expediente.



En su decisión la Corte declaró la responsabilidad de Colombia por las violaciones a diversos derechos en perjuicio de la exfiscal, y "en particular la Corte consideró que la desvinculación de la señora Martínez Esquivia de su cargo de Fiscal Delegada ante

los Juzgados Penales del Circuito de Cartagena violó la garantía de estabilidad que se le debe reconocer a las y los fiscales como operadores de justicia".

Adicionalmente, se concluyó que esta desvinculación violó el derecho a permanecer en el cargo en condiciones generales de igualdad de la señora Martínez Esquivia.



Asimismo, la Corte consideró que el Estado violó el derecho a la protección judicial porque en ninguna de las vías intentadas por la señora Martínez Esquivia contó con un recurso efectivo para impugnar la decisión que la sacó de su cargo.



La Corte en su decisión, que ya fue notificada a las autoridades colombianas, determina que "el Estado deberá cubrir los aportes a la pensión de la señora

Martínez Esquivia desde el momento de su desvinculación hasta el momento en que

hubiese tenido el derecho de acogerse a ella, de no haber sido desvinculada".



Además debe publicar el resumen oficial de la sentencia una sola vez en el Diario

Oficial y en el sitio web oficial del Estado.



Igualmente señala que en garantías de no repetición el Estado debe "adecuar la normativa interna con los estándares desarrollados en esta sentencia en relación con la estabilidad de las y los fiscales en provisionalidad, en lo que respecta a su nombramiento y desvinculación".



Finalmente determinó el pago de una indemnización a la exfuncionaria.



Fuentes de la Agencia de Defensa Jurídica de Defensa del Estado confirmaron que ya fueron notificados del fallo y que lo están estudiando.

