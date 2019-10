Corte hará indagatoria de Prada por el caso de Uribe el 6 de noviembre

La Corte Suprema de Justicia citó para el próximo 6 de noviembre al representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, para que rinda su indagatoria en medio de la investigación que se sigue en su contra por, supuestamente, tratar de manipular testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe.

Aunque inicialmente la Sala Especial de Instrucción había fijado esta indagatoria para el 9 de octubre, decidió postergarla. Lo hizo después de escuchar a Uribe en su indagatoria, el 8 de octubre, sesión que duró más de 6 horas y en la que el magistrado César Reyes Medina le hizo más de 100 preguntas.



La Corte investiga a Uribe y a Prada por los delitos de soborno y fraude procesal porque, supuestamente, el año pasado habrían intentado presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de afirmaciones en las que relaciona a Uribe con los paramilitares en Antioquia y dijera que había recibido presiones del senador del Polo Iván Cepeda.

Tras la indagatoria a Uribe, la Corte tendrá que decidir en las próximas semanas su situación jurídica. Eso implica determinar si sigue el proceso en su contra y le dicta una medida de aseguramiento, o si, por no encontrar evidencias, archiva el caso.



La Corte inició la investigación desde julio del 2018. En febrero de ese año había archivado una denuncia de Uribe contra Iván Cepeda, a quien el expresidente señalaba de visitar cárceles del país para manipular testimonios de exparamilitares para que declararan en su contra.



El alto tribunal archivó la denuncia contra Cepeda al no encontrar méritos para investigarlo pues concluyó que, más bien, el que presuntamente podría estar manipulando testigos era Uribe, con la supuesta ayuda de Prada.



"Como reacción a esa providencia judicial (la que favoreció a Cepeda) y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos", dijo la Corte Suprema, por lo que le abrió un nuevo proceso penal que es por el que fue hace una semana a indagatoria.



La Corte en su momento compulsó copias para que la Fiscalía investigue a Diego Javier Cadena Ramírez, abogado de Uribe, quien según Monsalve intentó abordarlo en la Picota con el mismo cometido.



Prada es un abogado de la Universidad de la Sabana que llegó al Congreso en el 2014 como representante del Huila por el Centro Democrático.



Sobre una llamada que Prada habría tenido con el exparamilitar Monsalve, el representante dijo en su momento que sí habló con él pero no para convencerlo de que mintiera, sino para facilitar que dijera la supuesta verdad de los hechos.



JUSTICIA